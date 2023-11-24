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В Telegram «плодятся» фейковые бурятские министры

В Telegram «плодятся» фейковые бурятские министры
Власть, 
На этот раз появился фальшивый глава минтуризма республики

Мошенники в очередной раз создали фейковый аккаунт члена правительства Бурятии. На этот раз они «клонировали» министра туризма республики Алдара Доржиева.

- Друзья! Будьте внимательны! Мошенники создали аккаунт-двойник от моего имени, поставили мою фотографию и схожий никнейм и пишут моим контактам с целью совершения преступления. Пожалуйста, будьте бдительны! – обратился к подписчикам в своём Telegram-канале Алдар Доржиев.

Жителей просят быть бдительными и внимательно проверять номера, с которых приходят сообщения. Если номер скрыт, не следует выполнять никакие требования.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале ноября в Telegram появились фейковые аккаунты главы минкультуры Бурятии Соелмы Дагаевой и главы минобрнауки Валерия Позднякова. Спустя 10 дней о своём фейке предупредила министр здравоохранения Евгения Лудупова. Следом за ней – министр соцзащиты Татьяна Быкова. А фейковый «министр спорта Иван Козырев» написывал его коллегам, угрожая лишить премии за то, что они не вступают в переписку.

Также в Telegram имеются фальшивые мэр Улан-Удэ, председатель Народного Хурала и депутат Госдумы от Бурятии.

Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. От имени начальника пишут подчинённым, предупреждая, что сейчас будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме недавно бухгалтер медучреждения из Улан-Удэ, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей.


мошенничество социальная сеть минтуризма

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