Путин: Улан-Удэ присвоят почётное звание «Город трудовой доблести»

Указ президента будет подписан позже

5 сентября под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось заседание Российского организационного комитета «Победа». На нём вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внёс предложение о присвоении почётного звания десяти городам России.

- С учётом экспертных заключений Российской академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам десять новых претендентов на звание городов трудовой доблести. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

По словам Турчака, среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но «всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта».

«Во время визита президента России в Бурятию с инициативой о присвоении такого звания нашему городу выступили работники авиазавода, - сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов. - Эту идею Владимир Владимирович поддержал, отметив особую роль предприятия в обеспечении Великой Победы».

Научное обоснование такого решения в части Улан-Удэ представил президент Российской Академии наук Геннадий Красников:

«Три раза Красным знаменем государственного комитета обороны награждались предприятия города Улан-Удэ. Улан-Удэ был одним из центров авиасамолетостроения. Здесь были построены 283 самолета Ла-5 - практически треть этой модификации. Также Улан-Удэ широко известен своей медицинской продукцией и заготовкой продовольствия, прежде всего, мясных консервов, которые направлялись на фронт».

Положительное экспертное заключение Российской академии наук столица Бурятии получила ещё в июне 2023 года. Об этом сообщал мэр города Игорь Шутенков.

- Предложения, которые были высказаны, сегодня сформулированы, принимаются, - заявил Владимир Путин в конце заседания оргкомитета «Победа». - Будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах.

По данным «Байкал-Daily», указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» десяти населённым пунктам России, включая Улан-Удэ, президент России подпишет позже.

«И тогда, и сегодня жители Бурятии самоотверженно защищают интересы нашей Родины - на заводах, госпиталях, на передовой», - удовлетворённо отметил глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях по итогам заседания оргкомитета.

- Согласно нашим опросам, проведённым в соцсетях, 70 процентов жителей поддерживают это начинание (о присвоении звания городу - ред.). Треть же населения не понимает, зачем это нужно и что это даст, - сообщал в мае 2023 года председатель проектно-аналитического комитета мэрии Улан-Удэ Вадим Имидеев. Он считает, что «присвоение звания для города – это увековечивание памяти подвига наших предков во время Великой Отечественной войны, в том числе подвига тружеников тыла, что важно для патриотического воспитания молодёжи».

На сегодняшний день из 53 городов трудовой доблести в 34 установлены стелы городов воинской славы. Это звание присваивается населённым пунктам с 2021 года. В Улан-Удэ стелу «Город трудовой доблести» предполагается установить в парке «Мемориал Победы» под танком Т-34.

