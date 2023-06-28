«Ещё один шаг вперёд»: Игорь Шутенков сообщил улан-удэнцам хорошую новость





Несколько лет назад, в августе 2016-го, бывший мэр Александр Голков заявлял , что бурятская столица стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев, а сейчас это хотят сделать в соответствии с федеральным законом № 41, то есть официально.





Улан-Удэ стал ещё ближе к присвоению почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом рассказал в своём telegram-канале глава бурятской столицы Игорь Шутенков.- Сделан ещё один шаг вперёд в получении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Мы получили положительное экспертное заключение Российской академии наук, – отметил он. – Учёные подтверждают наличие на то оснований, предусмотренных федеральным законом № 41 от 1 марта 2020 года.Оснований для наделения города таким званием несколько. Улан-Удэ его могут присвоить за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тем самым они обеспечили «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города», и проявили при этом «массовый трудовой героизм и самоотверженность».По словам Шутенкова, впереди – рассмотрение ходатайства российским организационным комитетом «Победа» уже с полным пакетом документов. «И далее все мы будем ждать указа президента», – добавил градоначальник.