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«Ещё один шаг вперёд»: Игорь Шутенков сообщил улан-удэнцам хорошую новость

«Ещё один шаг вперёд»: Игорь Шутенков сообщил улан-удэнцам хорошую новость
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Столица Бурятии может получить почётное звание

Улан-Удэ стал ещё ближе к присвоению почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом рассказал в своём telegram-канале глава бурятской столицы Игорь Шутенков.

- Сделан ещё один шаг вперёд в получении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Мы получили положительное экспертное заключение Российской академии наук, – отметил он. – Учёные подтверждают наличие на то оснований, предусмотренных федеральным законом № 41 от 1 марта 2020 года.

Оснований для наделения города таким званием несколько. Улан-Удэ его могут присвоить за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тем самым они обеспечили «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города», и проявили при этом «массовый трудовой героизм и самоотверженность».

По словам Шутенкова, впереди – рассмотрение ходатайства российским организационным комитетом «Победа» уже с полным пакетом документов. «И далее все мы будем ждать указа президента», – добавил градоначальник.

Несколько лет назад, в августе 2016-го, бывший мэр Александр Голков заявлял, что бурятская столица стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев, а сейчас это хотят сделать в соответствии с федеральным законом № 41, то есть официально. 

звание награда Шутенков

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