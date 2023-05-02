Улан-Удэ готовится к присвоению звания Города трудовой доблести

Место для будущей стелы пока не выбрано
Остаётся примерно два месяца до присвоения Улан-Удэ почётного звания Города трудовой доблести. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель проектно-аналитического комитета администрации города Вадим Имидеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники Улан-Удэнского авиазавода попросили о присвоении этого звания президента Владимира Путина во время его визита 14 марта.
- Профсоюз после этого обратился к нам, в администрацию города. Мы эту инициативу поддержали, издали постановление мэра и направили обращение в адрес главы и Народного Хурала. Глава и депутаты единогласно также поддержали инициативу. Затем письмо за подписью главы было отправлено в Российскую академию наук. Предположительно, вопрос о присвоении решится через два месяца, - сообщил Вадим Имидеев.
В Российской академии наук подтвердили соответствие Улан-Удэ главным требованиям для присвоения звания, как указано в федеральном законе № 41 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Среди критериев: награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны; награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги; документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
«В июле 1941 года все предприятия Улан-Удэ перешли на 10-12 часовой рабочий день. Производство заводов и фабрик было переведено на выпуск продукции для нужд фронта», - отмечается в письме для РАН. В годы войны активно работал ряд крупных промышленных предприятий, до наших дней сохранились ЛВРЗ, Улан-Удэнский авиационный завод, Бурятмяспром, а также ныне не работающие Улан-Удэнский Мехстеклозавод, механический завод треста Лесосудомашстрой (судоремонтный) и другие. Шесть предприятий Бурятии в годы войны получили Орден Красного знамени.
Кроме того, в 1942-1943 гг. улан-удэнцы передали в фонд обороны свыше 60 миллионов рублей. «В дни суровых испытаний улан-удэнцы проявили лучшие человеческие качества. Их трудовой героизм, беззаветная преданность Родине, самоотверженный благородный труд приближали Великую Победу», - говорится в обращении.
- Согласно нашим опросам, проведённым в соцсетях, 70 процентов жителей поддерживают это начинание. Треть же населения не понимает, зачем это нужно и что это даст, - отметил Вадим Имидеев.
Он добавил, что «присвоение звания для города – это увековечивание памяти подвига наших предков во время Великой Отечественной войны, в том числе подвига тружеников тыла, что важно для патриотического воспитания молодёжи».
Города трудовой доблести имеют право установить памятную стелу. Сейчас решается, где именно она появится.
- Сейчас решается вопрос, где будет стоять стела со званием. Мы пока думаем, собираем предложения от районов, к лету будет ясно. Нам бы хотелось, чтобы стела не была расположена в плотной городской застройке, а лучше на открытой территории, где была бы доминирующим элементом территории, - уточнил Вадим Имидеев.
Всего в России звание города трудовой доблести получили более 20 городов: среди них Чита, Красноярск, Якутск, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Томск, Магадан и другие.
Отметим, в 2016 году уже сообщалось, что столица Бурятии стала «Городом трудовой доблести». Но тогда звание присвоили по постановлению президиума межгосударственного Союза городов-Героев. Федеральный же закон о восстановлении звания Города трудовой доблести был подписан 1 марта 2020 года.
Улан-Удэ готовится к присвоению звания Города трудовой доблести
Общество, Фото:
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