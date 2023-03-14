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Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания «Города трудовой доблести»

Путин поддержал идею присвоения Улан-Удэ звания «Города трудовой доблести»
Власть, 
Об этом он заявил во время рабочего визита в столицу Бурятии

Президент Владимир Путин поддерживает вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса «Город трудовой доблести». Об этом он заявил в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского авиазавода. С ними глава государства пообщался во время визита в столицу Бурятии вечером 14 марта.

Закон, которым в России установлено почётное звание «Город трудовой доблести», Госдума приняла в 2020 году. В мае 2021 года оно было присвоено 20 первым городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается особая стела, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также в День города.

Такое звание присваивается указом президента РФ. 
Путин город трудовой доблести

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