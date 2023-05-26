В Улан-Удэ усилят масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста

В официальном telegram-канале третьего моста через Уду рассказали о ходе строительства долгожданной переправы. С наступлением лета работы по переустройству сетей, стартовавшие в марте, решили усилить.
- Добавляется вторая бригада для устройства транспортных развязок и водоотвода с моста протяжённостью в три с половиной километра. Он предназначен для сбора воды в локально-очистные сооружения со всех пяти съездов и мостового полотна.
Ещё одна бригада займётся погружением шунта на месте «прокола» под железнодорожными путями. В дальнейшем там проложат сети теплоснабжения.
- Это не повлечёт ущерб для других участков моста а, наоборот, позволит дополнительно открыть новый фронт работ, – рассказал руководитель проекта Александр Корычев.
К концу месяца завершится возведение шестиметровой подпорной стены, которое началось в январе. Сооружение необходимо для удержания и укрепления земполотна на косогорных участках автомобильных и железных дорог и при устройстве транспортных развязок для защиты от оползней.
В мае рабочие приступили к основному этапу строительства так называемого кольца, который включает переустройство хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, сетей водопровода и обустройство ливнёвки. На месте будущей круговой развязки заменят около 220 метров сетей водопровода. В планах – и переустройство коллекторного узла хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубопровода до 1200 мм. Кроме того, строители сделают пять переврезок по сетям водопровода, 9 переключений по канализации и три – по теплосети.