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В Улан-Удэ усилят масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста

В Улан-Удэ усилят масштабное переустройство сетей из-за строительства третьего моста
Общество,  Фото:telegram-канал третьего моста
Подрядчик решил задействовать ещё несколько бригад

В официальном telegram-канале третьего моста через Уду рассказали о ходе строительства долгожданной переправы. С наступлением лета работы по переустройству сетей, стартовавшие в марте, решили усилить. 

- Добавляется вторая бригада для устройства транспортных развязок и водоотвода с моста протяжённостью в три с половиной километра. Он предназначен для сбора воды в локально-очистные сооружения со всех пяти съездов и мостового полотна.

Ещё одна бригада займётся погружением шунта на месте «прокола» под железнодорожными путями. В дальнейшем там проложат сети теплоснабжения.

- Это не повлечёт ущерб для других участков моста а, наоборот, позволит дополнительно открыть новый фронт работ, – рассказал руководитель проекта Александр Корычев.

К концу месяца завершится возведение шестиметровой подпорной стены, которое началось в январе. Сооружение необходимо для удержания и укрепления земполотна на косогорных участках автомобильных и железных дорог и при устройстве транспортных развязок для защиты от оползней.

В мае рабочие приступили к основному этапу строительства так называемого кольца, который включает переустройство хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, сетей водопровода и обустройство ливнёвки. На месте будущей круговой развязки заменят около 220 метров сетей водопровода. В планах – и переустройство коллекторного узла хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубопровода до 1200 мм. Кроме того, строители сделают пять переврезок по сетям водопровода, 9 переключений по канализации и три – по теплосети.

строительство третий мост

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