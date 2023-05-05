На третьем мосту в Улан-Удэ начинается основной этап строительства кольцевой развязки









- Каждый день мы продолжаем принимать (строительные) материалы из разных регионов страны. После производится подготовка материалов, поступающих в работу. А это – антикоррозийные работы, зачистка и обезжиривание, – пояснил тогда Александр Ващенко.



Протяжённость строительного участка третьего моста – 1474 метра. Параллельно к бетонированию готовят большую узловую камеру тепломагистрали № 5. На это потребуется около 100 кубометров бетонной смеси.

Две недели назад рабочие приступили к первому этапу бетонирования центрального коллектора, который является частью городской канализационной системы. Сооружение собирает сточные воды и отводит их за пределы канализации к насосным станциям.- Каждый день мы продолжаем принимать (строительные) материалы из разных регионов страны. После производится подготовка материалов, поступающих в работу. А это – антикоррозийные работы, зачистка и обезжиривание, – пояснил тогда Александр Ващенко.Протяжённость строительного участка третьего моста – 1474 метра. Параллельно к бетонированию готовят большую узловую камеру тепломагистрали № 5. На это потребуется около 100 кубометров бетонной смеси.

В официальном telegram-канале третьего моста через Уду рассказали, как идёт строительство переправы. Второй этап подготовительных работ завершился. Продолжаются бетонные, монтажные, сварочные и земляные, вынос коммуникаций и неучтённых сетей и вскрытие всех траншей для водопровода. На месте будущей круговой развязки проложили более 200 метров ливневой канализации.- Ведутся работы по антикоррозионной и гидроизоляционной защите. Продолжается приём строительных материалов и конструкций, – поделились в telegram-канале.В начале мая стартует основной этап строительства так называемого кольца, который включает переустройство хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, сетей водопровода и обустройство ливнёвки, рассказал начальник строительного участка сетей Александр Ващенко.На кольце заменят около 220 метров сетей водопровода. В планах – и переустройство коллекторного узла хозяйственно-бытовой канализации с диаметром трубопровода до 1200 мм. Кроме того, строители готовятся сделать пять переврезок по сетям водопровода, 9 переключений по канализации и три – по теплосети.