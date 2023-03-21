Бурятия помогла восстановить в ДНР разрушенные дома

На прошлой неделе зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников отправился в рабочую поездку в Старобешевский район Донецкой народной республики (ДНР), над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия. Он побывал там уже во второй раз с начала года.
Луковников сообщил, что проконтролирует ход строительных работ и встретится с представителями подрядных организаций.
- Сейчас главная задача – выявить проблемы, если они есть. Обязательно посетим строительство водовода и школы, – отметил ранее зампред.
В своём telegram-канале он поделился фото домов в посёлке Комсомольское, которые пострадали от обстрела в июне 2022-го. С их восстановлением помогла Бурятия.
- Ремонтные работы завершились. Жильцы начали получать ключи от своих квартир и заселяться в них, – рассказал Евгений Луковников 21 марта.
Кроме того, в Старобешевском районе продолжается строительство водовода. Всё идёт по графику. С начала года проложили уже три с половиной километра сетей.
- Осталось чуть-чуть. В мае работы должны завершиться, – подчеркнул зампред. – Есть кое-какие нюансы, поэтому ставим в известность руководство региона. Водовод проходит по пахотным землям с соблюдением всех технологий, то есть плодородный слой почвы снимается, складируется отдельно и затем проводится рекультивация. Глава Старобешевского района и первый зампред ДНР с огромной благодарностью отзываются о наших ребятах, которые строят водовод. У них есть желание оставить бригаду в Старобешево надолго.