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Зампред правительства Бурятии отправился на Донбасс

Зампред правительства Бурятии отправился на Донбасс
Власть,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Евгений Луковников проверит строительство школы и водовода в подшефном районе ДНР

Зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников отправился в рабочую поездку в Старобешевский район Донецкой народной республики (ДНР), над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия. Он побывает там уже во второй раз с начала года.

Луковников написал в своём telegram-канале, что проконтролирует ход строительных работ и встретится с представителями подрядных организаций.

- Сейчас главная задача – выявить проблемы, если они есть. Обязательно посетим строительство водовода и школы, – отметил зампред.

До этого он был в ДНР в январе и после отчитался об итогах визита туда в Telegram.

- Мы проехались по объектам и наметили план на 2023 год. Включили в него то, что изначально не планировали, ведь понять необходимость выполнения тех или иных работ можно, только увидев всё своими глазами, – пояснил тогда Евгений Луковников.

Так, в пищеблоке школы в посёлке Комсомольское решили заменить ещё и вентиляцию.

- Это одно из самых крупных зданий, которое нуждалось в срочном ремонте. Работы здесь проходят поэтапно. В прошлом году в школе отремонтировали фасад и кровлю, заменили деревянные окна на пластиковые, а чугунные радиаторы – на современные, – рассказывал зампред. – И самое главное – усилили конструктив спортивного зала. В пристрое образовалась трещина, которая могла привести к печальным последствиям. В 2023-ем необходимо обновить напольные покрытия и систему канализации, а теперь – и вентиляции в пищеблоке и т. д.

Ремонт начнётся с наступлением летних каникул. Закончиться он должен до 1 сентября. Кроме того, в посёлке Старобешево приведут в порядок водовод.

- Условия здесь не самые лучшие, но, несмотря ни на что, работы идут по графику. Это очень важный объект для жителей Старобешево. Сегодня вода подаётся строго по графику. Из-за высокого износа – большие потери. Как пример – насосы из скважины поднимают 250 кубов в час, а до потребителя доходит всего 150 – ещё 100 теряется в поле. Причём вода не лучшего качества, пить её нельзя, – подчеркнул Луковников.
правительство РБ ДНР

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