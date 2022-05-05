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Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества

Балдану Цыдыпову, спасшему более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества
Общество,  Фото:Telegram-канал Баира Жамсуева
Глава Бурятии ранее ходатайствовал о присвоении лейтенанту звания Героя России

4 мая лейтенанту из Бурятии Балдану Цыдыпову, который спас во время спецоперации на Украине более 150 сослуживцев, вручили орден Мужества. Награду молодой офицер получил в Российской военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где сейчас находится на лечении.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.

- Балдану Цыдыпову вручили орден Мужества. Поздравляю с высокой наградой! Мы гордимся тобой! Скорейшего выздоровления! – написал Жамсуев.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Баир Жамсуев, а также глава Бурятии Алексей Цыденов подавали ходатайства на имя министра обороны с просьбой присвоить Балдану Цыдыпову звание Героя России. Перед этим тысячи жителей Бурятии и Забайкальского края поставили свои подписи под соответствующим обращением.

Балдану Цыдыпову 23 года. Он вырос в Агинском Бурятском округе, военным мечтал стать с детства. Окончил Новосибирское высшее военное училище, затем был отправлен на службу в Бурятию.

В конце марта Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию, но первым принял бой, сумев развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги.

«Встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя, и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой. Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб, истекая кровью, отстреливавшийся рядом земляк. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавших такого упорного сопротивления противника образовалось замешательство, командир взвода Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев», - говорится в обращении Алексея Цыденова на имя Сергея Шойгу.

Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли товарищи.

Балдан перенёс не одну операцию и сейчас его ждёт длительное восстановление. Настрой у него бодрый. «Не падаю духом, верю, что всё будет отлично. Спасибо вам за поддержку. Ваши молитвы дают силы на дальнейшее лечение», - поблагодарил он всех, кто за него переживал, в интервью телеканалу «Буряад ТВ».

военнослужащие орден Мужества спецоперация на Украине

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