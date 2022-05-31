Путин указал на два важных вопроса главе Бурятии

Президент России провёл встречу с Алексеем Цыденовым, заслушав информацию о ситуации в республике
31 мая в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Глава республики доложил президенту о социально-экономическом положении в республике. Представляем стенограмму рабочей встречи.
В.Путин: Алексей Самбуевич, добрый день!
А.Цыденов: Добрый день!
В.Путин: Пожалуйста, вам слово, поговорим о ситуации в республике.
А.Цыденов: Уважаемый Владимир Владимирович! Прошло пять лет, как вы возложили на меня ответственность за развитие Бурятии. Жители республики поддержали вас и оказали мне доверие на выборах.
За эти годы в республике многое сделано. Наиболее значимые результаты, конечно, связаны с выполнением ваших указов, Владимир Владимирович, и национальных проектов. Но я также хотел бы подчеркнуть и целый ряд ваших прямых адресных поручений именно по Республике Бурятия.
Вами было принято решение о включении республики в состав Дальневосточного федерального округа, это нам дало сильный толчок для развития.
По итогам пяти лет приведены в порядок более 1,5 тысячи километров автодорог и 78 мостов, построена новая взлётно-посадочная полоса. Опять же по вашему прямому поручению в Улан-Удэ началось строительство долгожданного третьего моста через реку Уду. Благодаря вашему решению по субсидированию авиаперевозок в два раза вырос пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ и продолжает расти. Даже сейчас по итогам четырёх месяцев мы опережаем 2019 год.
Среди основных проблем республики были очереди в детские сады и третья смена в школах. За пять лет было построено 27 новых детских садов и 18 новых школ. Полностью проблему пока не решили, но с поддержкой правительства в этом и следующем году будем строить ещё 17 школ, продолжим строить детские сады и ясли. Проблема будет решена.
Отдельно хочу поблагодарить за программу капремонта школ. В этом году мы отремонтируем 55 школ. Конечно, родители, учителя всё это видят и ценят.
Особое внимание – здравоохранению. Спасибо вам за поддержку во время пандемии, за допвыплаты врачам, медработникам, за огромную поддержку людей и бизнеса в эти годы.
Но помимо этого в республике появилось 85 новых объектов здравоохранения, в том числе такие крупные, как хирургический корпус детской больницы, перинатальный центр, центр ядерной медицины, новые ФАПы и амбулатории появились в сельской местности.
Владимир Владимирович, во исполнение вашего поручения достроен большой и самый современный онкологический диспансер на 150 коек. И мы хотели бы его открыть при вашем участии по видеоконференцсвязи. Понимаем вашу сверхзагрузку, но вдруг.
По линии культуры тоже у нас хорошие результаты. Построена новая национальная библиотека, в сёлах и райцентрах строятся сельские дома культуры и модельные библиотеки, открываются сельские кинозалы.
Для того чтобы спорт стал нормой жизни, за последние пять лет мы построили для жителей 71 новый объект спорта. Это спортивные площадки, футбольные поля, борцовские залы. Среди крупных – построен крытый лукодром, центр единоборств, завершается строительство ледового дворца, который также строится по прямому вашему поручению.
Основополагающей отраслью для республики является сельское хозяйство, и нам, Владимир Владимирович, есть чем гордиться. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых за всю историю Бурятии.
В особом приоритете – добыча полезных ископаемых. Начато освоение крупнейшего в России цинкового месторождения (Озёрный ГОК). Действующие предприятия – авиазавод, мостостроительный завод, локомотиворемонтный завод, целлюлозно-картонный комбинат – все предприятия сейчас имеют загрузку и рост заказов на будущее, и мы достаточно устойчивы по импортозамещению. Значимым стало открытие Байкальского текстильного комбината.
По малому и среднему бизнесу хотел бы отдельно отметить меры поддержки, которые были объявлены и реализованы: даже в пандемийные годы не только сохранилось, но даже увеличилось количество предпринимателей почти на три тысячи, это юрлица и ИП.
За счёт ваших решений по льготной ипотеке и другим мерам у нас ежегодно растёт жилищное строительство, включая текущий год.
Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за ваше внимание к Байкалу. Так, по вашим опять же прямым поручениям началось строительство очистных сооружений и защитных дамб. Уникальность Байкала является и нашим туристическим преимуществом, и с прошлого года к нам активно пошли инвесторы по строительству отелей и туристической инфраструктуры.
Как уже говорил, при вашей поддержке очень много вопросов в республике решается, и есть уверенное движение вперёд. Безусловно, разом все имеющиеся проблемы не решить, но мы работаем.
Есть вопрос, который многие годы волнует жителей Улан-Удэ, – это повышенное загрязнение воздуха. В городе 67 тысяч частных домов, которые топятся углём и дровами, и зимой, соответственно, превышение ПДК по бензапирену – в 50 и более раз. Изучили все варианты, как можно вопрос решить, но единственно возможное – это электроотопление. Цена вопроса модернизации электросетей – порядка семи миллиардов рублей. Это 2023–2025 годы. Прошу вас поддержать такое предложение, чтобы мы для жителей чистый воздух обеспечили.
Ещё, Владимир Владимирович, не могу обойти стороной вопрос специальной военной операции на Украине. Много наших ребят из Бурятии сейчас с честью исполняют свой долг по защите людей и обеспечению стратегической безопасности нашей страны.
По последним соцопросам, в республике абсолютное большинство жителей поддерживают проведение операции. Я сам, встречаясь с родителями наших ребят, с ранеными бойцами в госпиталях, их спрашиваю: «Чем помочь для адаптации на гражданке?» А ребята, у кого лёгкие ранения, отвечают: «Никакого списания. Мы сейчас подлечимся – и назад, в бой». Очень высокий дух у ребят.
Сейчас Минобороны представило к званию Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова. Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей.
Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России.
В.Путин: Поддерживаю.
А.Цыденов: Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо большое.
И такой вопрос. Я говорю сейчас про Монголию. Мы с ней граничим и исторически близки. Мы на межрегиональном уровне стараемся повысить свою активность, усиливаем культурный обмен, ищем экономические проекты, запустили часть проектов.
В апреле я отправил наших ректоров туда проехать по школам, пообщаться с учениками, выпускниками, с родителями, учителями. Есть потребность и готовность монгольской молодёжи ехать к нам учиться.
В Монголии требуются специалисты в сфере сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, машиностроения, строительства. Все эти специальности на сегодня у нас в Бурятии преподаются. И конечно, нужны учителя русского языка.
С целью создания условий для укрепления таких именно межрегиональных связей с Монголией предлагается создать на базе вузов Бурятии современный межвузовский кампус, который будет ориентирован преимущественно на студентов из Монголии и, в принципе, может быть, из Северного Китая и Кореи. Деньги есть сейчас у Минобрнауки, они проводят конкурс на выбор проектов на период 2023–2025 годов по созданию новых кампусов в России. Я предлагаю такой кампус создать и в республике, но, это, конечно, на ваше решение.
Владимир Владимирович, я помню, как в 2017 году, когда вы прилетали в Бурятию, вы мне у самолёта сказали: «Алексей, республика непростая, но люди здесь хорошие». Вот так и есть, Владимир Владимирович: и непросто, и люди правда хорошие.
Спасибо вам за поддержку.
В.Путин: На что хотел бы обратить внимание? Во-первых, оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в правительство с соответствующими поручениями. Я вас прошу с коллегами в Москве это проработать.
Продолжают оставаться вопросы, которые требуют нашего с вами, и вашего в первую очередь, повышенного внимания. Один из них – это аварийное жильё. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет. Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть. Целенаправленно, пожалуйста, вместе с правительством на этот счёт прошу вас поработать и в дальнейшем, добиваясь полного решения этого вопроса в рамках тех законодательных решений, которые у нас уже имеются.
Хочу отметить положительную динамику и в области промышленности, и в области сельского хозяйства – в республике удалось этого добиться. Но остаётся проблема, тем не менее, достаточно высокой безработицы. В современных условиях тоже нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что у вас есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук. Люди действительно талантливые, надо только организовать соответствующую работу.
А в целом я хочу вам пожелать успехов и поблагодарить за работу.
Удачи.
А.Цыденов: Спасибо, Владимир Владимирович.
В.Путин: Всего хорошего.
Отметим, в последнее время президент проводит встречи с руководителями регионов, которых в этом году ждут выборы. Бурятия также будет выбирать главу в сентябре.
Путин указал на два важных вопроса главе Бурятии
Власть, Фото:
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