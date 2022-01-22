Перед Сагаалганом жителям Бурятии советуют меньше разговаривать

Лама из Бурятии рассказал, как правильно вести себя в день перед наступлением нового лунного года
Новый год по лунному календарю в этом году выпал на 2 февраля. В честь праздника Белого месяца Сагаалган в Бурятии официально объявлен выходной.
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как правильно провести последний день года по лунному календарю. День перед наступлением нового года называется бутуу удэр, он имеет особое сакральное значение. «Из всех 30-х чисел 12-ти лунных месяцев этот день месяца Коровы, завершающего год, является, пожалуй, самым особенным», - поясняет лама.
В этот день все верующие готовятся встретить Новый год. В первую очередь верующим нужно подготовить себя.
- В предыдущий день, 29 числа, мы очистили своё сознание, свою энергию от всего негативного, что было в уходящем году. Мы выложились душой, много молились, потратили всю энергию на очищение. Теперь нужно восстановиться. Для этого надо подготовить свое тело, дом, алтарь и т.д., - пояснил Еши Намжил лама.
Нужно обязательно подготовить праздничную, нарядную одежду. Самой лучшей считается, конечно же, национальная. Понятно, что она должна быть чистой и неповреждённой. Желательно, чтобы была новой, особенно если наступает Ваш год. Новая одежда, особенно национальная, имеет большое значение, так как весьма способствует «поднятию хии морина», рассказывает лама.
После подготовки гардероба в доме нужно прибраться. Полезной будет перестановка мебели или покупка чего-то нового, даже таких мелочей, как полотенце или клеёнки.
Далее должно начаться самое главное – обновление домашнего алтаря (такие есть у многих жителей Бурятии).
- Нужно его полностью обновить. Подготовить как можно больше шафранного аршана, чтобы наливать его все 15 дней Белого Месяца. Будде на алтарь ни в коем случае не надо ставить мясо. Мясные блюда, такие как бурятская буyгэ, рыбные блюда, яйца можно готовить себе, гостям, на свой стол. Ведь Будда не ел мясо и в своих наставлениях говорил, что нельзя его ставить на алтарь буддам. В противном случае заложится причина заболевания язвенными болезнями. Нужно приобрести новые благовония, лампадки и т.д. Весьма хорошим знаком будет приобретение новой статуэтки или изображения какого-либо святого объекта. Поэтому у бурят в прошлом были, да, пожалуй, и сейчас есть, самыми распространёнными подарками для мужчин были рубашки, для женщин – полотенца, для уважаемых, старших людей – статуэтка, книга или другая буддийская атрибутика. В дарении рубашки главе семьи заложено пожелание улучшения имиджа, поднятия престижа, то есть пожелание, чтобы «хии морин взлетел, воспарил». В дарении полотенца заложено пожелание хозяйке очага иметь внутри дома всё новое, лучшее. Для уважаемых людей подносим самое дорогое, святое, - рассказал настоятель Курумканского дацана.
Бутуу удэр с бурятского переводится как день безмолвия, тишины. Имеется ввиду, что в этот день верующие должны стараться как можно меньше говорить, тем самым как бы копить энергию, собираться с мыслями, готовить речи. Ведь в последующие дни, с 1 по 15 число лунного календаря, нужно совершить как можно больше подарков, особенно благопожелательными речами. Буддисты верят, что «чем больше мы отдадим в эти «чудесные 15 дней», тем больше вернётся к нам в течение года».
Буддисты в этот день предпочитают поститься, то есть не есть мясо, рыбу и яйца. Также можно отказаться от ужина. Некоторые совмещают пост с едой только утром и в обед.
- Основной смысл этого дня заключается в накоплении энергии, эмоций. Больше всего они тратятся в разговорах. Этот день не зря так назвали, поэтому самым лучшим является хранение тишины, - пояснил Еши Намжил лама.
Священнослужители все 15 дней молятся, читая коренные тексты о сути буддийского Учения, восхваления, благопожелания. Наиболее трудным считается первый лунный день, т.е. ночь. После дня безмолвия готовится ритуал «Цитор hама». Дацаны с большим штатом лам читают молитву всю ночь до рассвета.
Однако самым главным периодом времени для этого ритуала считается час Тигра. В буддийской астрологии принято, чтобы 12-летний цикл начинался с года Мыши, 12 месяцев начинались с Тигра, а сутки начинались с часа Дракона. С месяца Тигра начинается весна и новый лунный год. «Поэтому подношение балима белой hама сахюусан с просьбой даровать долголетие, здоровье и т.д. будет иметь максимальный эффект, если начать этот ритуал с часа Тигра. Сам ритуал «Цитор hама» непродолжителен, предварительные тексты обширны», - отмечает Еши Намжил лама.
Считается, что если солнце встаёт в 8 часов, значит, час Дракона будет с 8 до 10 часов. С 6 до 8 часов будет час Зайца. А с 4 до 6 часов – Тигра. Буддисты верят, что именно в час Тигра Будда Шакьямуни достиг Просветления, так что в этом интервале ритуал «Цитор hама» наиболее эффективен. Поэтому верующие стараются бодрствовать, не спать, чтобы «зарядиться» позитивной энергией от Балдан hама сахюусана.
Завершается ритуал призыванием Удачи «Далга», которое имеет лучший эффект, так как является первым в наступившем году. Таково общее толкование с буддийской точки зрения подготовительного дня и первого дня Нового лунного года.
- Будьте счастливы и закладывайте как можно больше благих причин для лучшего будущего! – пожелал Еши Намжил лама.
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