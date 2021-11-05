В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго турнира памяти первого среди бурятских борцов чемпиона Европы
4 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ открылся II всероссийский турнир по вольной борьбе памяти прославленного бурятского борца и тренера Олега Алексеева. Первый турнир состоялся в 2018 году, тогда было решено проводить его раз в два года.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из семи регионов России. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.
На открытии депутат Госдумы от Бурятии, экс-министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов назвал Олега Алексеева «великим земляком» и «великим сыном бурятского народа»
- Лично для меня этот человек ассоциируется со словом «первый». Первый чемпион Европы. Первый мастер спорта международного класса. Первый во многом, - отметил Дамдинцурунов.
Он призвал всех бурятских борцов ставить перед собой «смелые цели», как это делал в своё время Олег Алексеев. В пример Дамдинцурунов привёл недавнюю бронзовую медаль чемпионата мира, которую завоевал Евгений Жербаев.
Ещё один депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в 70-е годы сам был в составе «золотой» команды борцов Бурятии.
- Олег Александрович – это такая глыба, такая величина. Нам было очень приятно и мы считаем за счастье, что мы были с ним в одной сборной. Когда мы приезжали, все его оппоненты спрашивали: «Где ваш тигр? Где ваш Олег?» - поделился на открытии турнира воспоминаниями Мархаев.
Министр спорта Бурятии Иван Козырев, в свою очередь, выразил уверенность, что турнир в будущем будет становиться всё более статусным.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 4 ноября также открыли памятник Олегу Алексееву. Это событие, также как и турнир, проходят при поддержке генерального партнёра федерации спортивной борьбы Бурятии – Забайкальского горнорудного предприятия.
Олег Алексеев родился в 1953 году в улусе Мурин Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Вольной борьбой начал заниматься в детстве; в секции его приметил опытный тренер Константин Баймеев. После переезда в Улан-Удэ поступил на спортивный факультет Бурятского пединститута и продолжает заниматься вольной борьбой. При этом в 1970-х годах секция вольной борьбы в БГПИ была одна из сильнейших в Сибири, конкуренция здесь была очень острой. И на этом фоне Олег Алексеев не потерялся, наоборот, вышел на лидирующие позиции. Так, он первым из бурятских борцов стал чемпионом СССР среди студентов и сельских спортсменов, выиграл престижный турнир на призы спорткомитета СССР.
Дипломированным специалистом по физкультуре он начал работать в другом бурятском вузе, ВСТИ (ныне ВСГУТУ), где продолжил свои тренировки уже под руководством Геннадия Баймеева, родного младшего брата Константина Баймеева. С середины 1970-х годов у спортсмену пришли его главные победы на всесоюзном и международном уровнях. В 1976 году Олег Алексеев победил на международном турнире имени Дана Колова и первым из бурятских борцов выполнил норматив мастера спорта международного класса по вольной борьбе, став членом сборной СССР.
В 1979 году выиграл Тбилисский международный турнир, тогда называемый у борцов малым чемпионатом мира. В том же году Олег Алексеев одержал свои самые значительные победы в своей спортивной карьере. Он завоевал звание чемпиона Европы, в финале одолев сильного венгра Иштвана Ковача. В том же году занял первое место в командном зачёте Кубка мира в Толидо (США). Ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.
ИД «Буряад Унэн» отмечал: «Легендарный бурятский «вольник» Олег Алексеев, «человек-ракета», прославившийся молниеносными проходами в ноги соперников. Олег Александрович - это глыба, величина в мире вольной борьбы. Он вошёл в историю спорта республики как первоот¬крыватель. Первый в Бурятии «международник» по вольной борьбе. Первый среди бурятских борцов чемпион Европы. Первый борец из нашей республики, вошедший в состав сборной команды СССР. Это Олег Алексеев».
Закончив спортивную карьеру, полностью перешёл на тренерскую работу и в этом качестве подготовил немало борцов, самым успешным из которых стал Сергей Замбалов. Под руководством Олега Алексеева Сергей выиграл чемпионат СССР по вольной борьбе 1990 года. За это достижение ему было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.
Скоропостижно скончался в июле 2015 года.
В Улан-Удэ проходит турнир памяти легендарного борца Олега Алексеева
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