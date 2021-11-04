В Улан-Удэ открыли памятник знаменитому борцу Олегу Алексееву





4 ноября, в День народного единства, в столице Бурятии состоялось знаменательное для спортивной общественности событие – в торжественной обстановке открыли памятник знаменитому бурятскому борцу Олегу Александровичу Алексееву. Памятник установлен на улице Проточная, на частной территории известного мецената, коллекционера Льва Бардамова.Как отметили выступающие, «всё это делается для популяризации доминирующего и всеми любимого в республике вида спорта – вольной борьбы, которая уходит корнями в историю бурятского народа».И, действительно, в республике очень мало людей, кто не слышал бы, кто такой Олег Александрович Алексеев и чем он прославил бурятский спорт. Именно Олег Алексеев в далёком теперь уже 1979 году стал первым чемпионом Европы из нашей республики. Кроме того, он – обладатель Кубка мира, чемпион многих международных турниров серии Гран-при, двукратный чемпион РСФСР, первый среди бурятских борцов мастер спорта международного класса.Известные в республике спортсмены не сомневаются: благодаря победам Олега Александровича о спортивной Бурятии узнал весь мир. Алексеев стал первым представителем бурятской школы вольной борьбы, прославившим себя и нашу республику на международной арене.Представители вольной борьбы из Бурятии уверены: образ и спортивные достижения Олега Алексеева непременно станут талисманом для молодых бурятских борцов на пути к новым ярким победам. Также символично: в основание памятника заложена капсула с землёй с родины прославленного атлета.Памятник представляет собой отлитую в бронзе четырёхметровую фигуру спортсмена с кубком в руках. Идейные вдохновители – Федерация спортивной борьбы РБ, родные и близкие Олега Александровича сердечно поблагодарили за увековечение памяти великого сына бурятского народа главного скульптора Юрия Эрдынеева, оформителя Баяна Цыбикова, компанию «Лотос» в лице Болота Цыжипова. Искренние слова благодарности были адресованы и генеральному партнёру Федерации спортивной борьбы республики – АО «Забайкальское горнорудное предприятие» за помощь, оказанную в реализации столь важного проекта, а также за популяризацию вольной борьбы в Бурятии. Компания на регулярной основе оказывает поддержку бурятским атлетам, помогая им достигать новых спортивных вершин.