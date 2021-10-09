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«Сейчас глаза горят»: Борец Евгений Жербаев вернулся в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной встречи призёра чемпионата мира по борьбе

Сегодня, 9 октября, в аэропорту Улан-Удэ торжественно встречали бурятского борца Евгения Жербаева, завоевавшего на чемпионате мира в Норвегии бронзовую медаль. Евгений прилетел московским рейсом. Его встречали близкие люди, представители федерации борьбы, Центра спортивной подготовки и др. По традиции Жербаеву и его тренеру Валерию Иванову поднесли хадаки. В честь призёра звучали многократные «Ура».

Председатель федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что республика давно ждала медали чемпионата мира. Он выразил надежду, что бронза – это только начало.

- Мы все смотрели и болели за тебя, Женя. Своим результатом ты показал, что, тренируясь в Улан-Удэ, в Бурятии, можно достигать таких больших успехов. Это показатель для наших молодых борцов, которые идут за тобой. Ты становишься тем человеком, на которого равняются, - обратился к Жербаеву Чимит Бальжинимаев.

Главный тренер сборной Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров назвал медаль Евгения «бронзовой с золотым отливом».

- Мы ждали этого много лет. Наконец-то появилась медаль чемпионата мира. Спасибо всем, кто вложил свой огромный труд, а также родителям и болельщикам. Будем дальше работать! Дорога теперь протоптана, - с улыбкой сказал Цыбик Максаров.

Личный тренер спортсмена Валерий Иванов вспомнил, как Евгений отобрался на чемпионат мира. Произошло это на учебно-тренировочных сборах в Сочи, где бурятский спортсмен был сильнее своего главного конкурента Исраила Касумова, действующего чемпиона Европы. По словам Валерия Иванова, он уже тогда понял – чемпионат для его подопечного будет удачным.

- Это труд всех нас, кто рядом с Женей, также всех ребят, которые помогали ему готовиться, которые болели за него. В Нукутском районе Иркутской области, где его родина, сейчас праздник, там тоже ждут. Следующий старт будет более продуктивный, опыта набрался, - сказал Валерий Иванов.

Сам Евгений Жербаев признался, что после выигранной медали «сейчас глаза горят», и ему не терпится отправиться на тренировки. Евгений пообещал, что будет добиваться новых крупных результатов.

- В первую очередь хочу поблагодарить своих родителей. Дальше хочу, конечно, поблагодарить своего тренера Валерия Николаевича, который всегда верил, верит и будет верить в наши победы. Цыбика Цыденжаповича, конечно, это, можно сказать, наш очень везучий тренер: когда с ним едем, без медалей не возвращаемся. Конечно, хочу поблагодарить партнёров нашей федерации борьбы – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие – ред.), - обратился Евгений Жербаев.

Основная цель спортсмена на данный момент – успешный отбор на чемпионат Европы-2022.

Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 70 кг. В борьбе за бронзу он оказался сильнее спортсмена из Армении. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.

Медаль Евгений посвятил памяти своего дедушки, который ушёл из жизни в 2017 году и который всегда верил в большие победы внука.

Для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, Евгений планирует перейти в другую весовую категорию - до 74 кг. К сожалению, его категория до 70 кг не включена в программу Олимпиады.

Бурятские болельщики борьбы не избалованы наградами чемпионатов мира. Уже более 30 лет в Бурятии нет золотой медали, после исторической победы Бориса Будаева в 1989 году. Бронзовые медали до Жербаева ранее завоевали только Сергей Замбалов в 1993 году и Базар Базаргуруев в 2007-м, но он уже выступал под флагом Киргизии. 
спорт вольная борьба чемпионат мира

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