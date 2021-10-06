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Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира

Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Общество, 
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира

Бурятский спортсмен Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по вольной борьбе в Осло (Норвегия).

В борьбе за третье место в весовой категории до 70 кг Евгений был сильнее представителя Армении Армана Андреасяна. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.

В полуфинале чемпионата мира Жербаев проиграл представителю Киргизии Эрназару Акматалиеву — 5:9.

Соревнования по вольной борьбе на чемпионате мира по спортивной борьбе завершены. Российские спортсмены набрали 173 очка по сумме всех десяти весовых категорий и одержали победу в командном зачёте. Золотые медали завоевали Абасгаджи Магомедов, Загир Шахиев и Абдулрашид Садулаев. Серебряным призёром стал Магомед Курбанов, бронзовые награды выиграли Евгений Жербаев, Тимур Бижоев, Радик Валиев и Артур Найфонов.

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что вольники своими выступлениями принесли радость всем любителям спорта.

Как сообщал «Байкал-Daily, в марте Евгений Жербаев стал серебряным призёром чемпионата России, проходившего в Улан-Удэ. В финале спортсмен уступил Исраилу Касумову из Чечни.

В августе стало известно, что Евгений решил выступать не только за Бурятию, но и за Иркутскую область. Борец родом из небольшого села Куйта Нукутского района.

Золото чемпионатов мира бурятским борцам не покоряется уже более 30 лет, после исторической победы Бориса Будаева. Бронзовые медали ранее завоевали только два спортсмена из Бурятии – Сергей Замбалов в 1993 году и Базар Базаргуруев в 2007, но он уже выступал под флагом Киргизии. 
спорт вольная борьба чемпионат мира

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