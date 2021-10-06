Дедушка не дожил до яркого дебюта внука на чемпионате мира
Известный в борцовском мире спортивный журналист Вячеслав Абдусаламов взял интервью у бронзового призёра чемпионата мира по борьбе Евгения Жербаева. Журналисту удалось «перехватить» бурятского борца сразу после победной схватки. Видео интервью Вячеслав Абдусаламов опубликовал на своей странице в Instagram.
В беседе Евгений Жербаев рассказал, что посвящает бронзовую награду своему дедушке. К сожалению, мужчине не удалось увидеть яркий дебют внука на чемпионате мира. Его не стало в 2017 году.
- Я всегда, когда приезжал к нему, в школьные годы, в студенческие, он говорил: «Скоро чемпионом мира станешь. Я доживу ещё». Я говорю: «Но-но». И его не стало, и он не увидел. Но, я думаю, сверху видел, - рассказал Жербаев.
- Ты пока ещё чемпионом мира не стал. Ты только бронзовый призёр, - возразил другой журналист.
- Но я думаю, это нормальный, хороший результат. Битва продолжается, - смеясь, ответил борец.
Также Евгений Жербаев добавил, что сейчас чувствует удовлетворение от своего результата.
- Я не подвёл свою республику, свой народ. Тренеров не подвёл. Все рады, - отметил Евгений Жербаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в борьбе за бронзу бурятский спортсмен оказался сильнее спортсмена из Армении Армана Андреасяна. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.
Евгений Жербаев посвятил медаль чемпионата мира дедушке
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