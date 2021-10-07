Весовая категория, в которой он выступает сейчас, не позволяет ему попасть в олимпийскую сборную
В городе Осло, столице Норвегии бурятский борец Евгений Жербаев после победной схватки за третье место на чемпионате мира рассказал, что планирует перейти в другую весовую категорию. Сейчас спортсмен выступает в весовой категории до 70 кг, которая не является олимпийской. Чтобы побороться за место в сборной России и попасть на следующую Олимпиаду, Жербаев хочет начать выступать в весе до 74 кг.
Свой вес у спортсмена 76-77 кг, поэтому Жербаеву приходится прилагать серьёзные усилия, чтобы согнать массу.
- Но там конкуренция сами знаете, все туда переходят, - рассказал спортсмен.
Однако это не пугает Евгения Жербаева. По его признанию, из-за вы высокой конкуренции интерес перейти в другую весовую категорию ещё выше.
- Там друг друга все «вышибают», и всякое может получится. Если честно, я там уже со всеми боролся. Они раньше все «70» боролись, я просто задержался. Со всеми боролся. Кого я ни разу не выигрывал, то это Заурбек Сидаков. (олимпийский чемпион Токио-2020 – прим. ред.) Три раза встречались. Одна схватка у нас была, когда я мог выиграть. На чемпионате России в 2017 году мы боролись, я проиграл 10:8. Он выигрывал 5-6 баллов, я потом нагнал. Последняя атака нужна была, и я бы выиграл. Я встал, только начал, и он свой проход сделал и сбил. 8:10 закончилась схватка, - вспоминает Евгений Жербаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», победу за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе Евгений Жербаев посвятил памяти своего дедушки.
Болельщики и федерация спортивной борьбы России поздравляют Евгения с бронзовой медалью чемпионата мира. Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы – Забайкальское горнорудное предприятие.
Евгений Жербаев планирует перейти на «олимпийский» вес
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Весовая категория, в которой он выступает сейчас, не позволяет ему попасть в олимпийскую сборную
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