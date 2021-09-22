В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника

В Агинском хотят открыть парк скульптур и мастерскую бурятских национальных ремёсел
В Забайкальском крае будут реализованы проекты по развитию бурятского национального творчества оружейника, скульптора и заслуженного художника Республики Бурятии Жигжита Баясхаланова. Как идёт процесс, и какую поддержку необходимо оказать, обсудили на встрече 21 сентября художник-оружейник и губернатор региона Александр Осипов.
- Проект по созданию парка скульптур в Агинском – очень перспективное направление, которое будет иметь мультипликативный эффект. В частности, он активизирует добычу на территории региона природного камня, который послужит материалом для скульптур, создаст новые рабочие места, а также привлечёт сюда зарубежных мастеров для создания своих произведений, и, конечно, активизирует обмен творческими идеями, навыками, знаниями, – заявил глава региона.
Кроме того, Александр Осипов поинтересовался, как реализуется проект по созданию цеха международной ассоциации бурятских оружейников.
- Завтра мы подпишем договор о передаче здания под Агинское отделение ассоциации оружейников, которое находится в центре посёлка. Мы очень рады такой поддержке в округе, где мы хотим открыть мастерскую бурятских национальных ремёсел. В первую очередь, это будут оружейные мастерские, потому что я с самого детства занимаюсь бурятскими ножами. Мы хотим сделать там центр притяжения, где могли бы показывать бурятские луки, костюмы, украшения, седла. Здание расположено очень удобно – напротив национального музея. Здесь мы будем обучать новое поколение художников, потому что важно передавать искусство бурятского народа. Мы хотим делиться нашими знаниями, опытом, который мы получаем, посещая международные выставки в Италии. Может кто-то увидит и разовьёт свой потенциал вместе с нами – если даже два-три человека из десяти заинтересуются и пойдут дальше – это будет большой успех для нас, – поделился мастер.
Жигжит Баясхаланов добавил, что в Забайкалье у него очень много планов. Сейчас идёт работа по открытию галереи его произведений в Чите, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье поддержат проекты бурятского художника
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