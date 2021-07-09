Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек

Продолжается медленное снижение заболеваемости COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили ещё у 282 человек.
Заболеваемость к концу двухнедельного локдауна медленными темпами пошла на спад. 11 дней в Бурятии суточный прирост превышал 300 новых больных за сутки. Печальный рекорд был установлен 2 июля – 334 заражённых. Однако 6 июля показатель наконец опустился ниже отметки в 300 – ковид выявили у 297 человек. 7 июля суточный прирост стал ещё меньше – 285. Ну а накануне, 8 июля, роста также не произошло – выявлены 282 заражённых.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 47 387. Из них 51% приходится на жителей Улан-Удэ: это 23 782 случая заражения (+89 за сутки).
По данным минздрава Бурятии, за всё время победили ковид 43 023 человека, или почти 91%. Накануне вылечились 239 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 1511 человек.
Скончались накануне 18 больных коронавирусом. Отметим, днём ранее было 17 умерших. Темпы смертности также несколько замедлились в последние дни, перед окончанием двухнедельного локдауна. До этого ежедневно умирали более 20 пациентов (печальный рекорд 24 летальных исхода за сутки). Из умерших накануне 18-ти человек 12 были старше 65 лет.
За всё время коронавирус унёс жизни 1408 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2985 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Здесь также отмечено улучшение показателей: на пике третьей волны коронавируса в ковидных госпиталях лежали более трёх тысяч человек.
В отделениях реанимации находится 195 пациентов (на двое больше, чем днём ранее). Из них 91 старше 65 лет. На ИВЛ – 139 пациентов (из них старше 65 лет – 60).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3543 коек: занято – 2985, свободно – 558 коек. Занятость коечного фонда составляет 84 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 012 человек. Это сразу на 870 меньше, чем днём ранее. Прежде, когда в Бурятии была самая тяжёлая ситуация с коронавирусом, ежедневно прибавлялось более тысячи таких пациентов.
В настоящее время число контактных лиц – 20 768 человек (более чем на 300 меньше, чем днём ранее).
Всего в республику поступило 222 850 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито более 211 тысяч человек. Завершили вакцинацию более 147 тысяч жителей Бурятии.
В Бурятии подходит к концу локдаун. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом также согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.
Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. Также действует повсеместный масочный режим.
На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев накануне подтвердил «незначительную тенденцию снижения недельного темпа прироста». По его словам, прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счёт молодых людей от 18 до 29 лет. В этой связи он призвал молодёжь активно вакцинироваться от ковида. Предложено в дальнейшем заселять в общежития только вакцинированных студентов, либо переболевших, с момента заболевания которых прошло не более шести месяцев.
Больные ковидного стационара больницы скорой медицинской помощи пожаловались на питание. В БСМП, в свою очередь, претензии по качеству не подтвердили, рассказав о том, чем кормят больных коронавирусом.
Беременная улан-удэнка, пациентка городского перинатального центра, рассказала, как перенесла коронавирус.
Недавно сотрудники ДПС на посту контроля в районе Верхней Берёзовки остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат прививки от COVID-19. Это уже второе уголовное дело о подделке сертификатов.
Число умерших от коронавируса в Бурятии превысило 1400 человек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобиль «УАЗ» уже опробовали на тушении пожара
Осуждённых посетил иерей Антоний Хинганский
Продолжается медленное снижение заболеваемости COVID-19
Выпускница, показавшая лучший результат в Бурятии, мечтает уехать в Санкт-Петербург
Также осуждённые перевели деньги детдому «Аистёнок»
Новоселья в следующем году справят школьники Сотниково, Орлика, Курумкана и Улан-Удэ
Лучшей поддержке будут вручены призы
Местами возможен град
Мероприятие посвятят памяти главного координатора фестиваля-конкурса
Также региональным брендом стал головной убор «тойробшо»
Будущая мама испытала «чувство животного страха за ребёнка»
В экспозиции представлены онгоны коренных жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья
В онлайн-мероприятии принимали участие представители стационарных учреждений социального обслуживания
В регионе проходит акция, посвящённая Дню семьи
На соревнования приехали экипажи из Монголии, Якутии, Приморья и Кавказа