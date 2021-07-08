В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов

Главный санврач Бурятии объяснил необходимость прививать студентов от коронавируса



6 июля на заседании республиканского оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев озвучил результаты мониторинга заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю.



- В республике сохраняется напряжённая эпидситуация по COVID-19 с незначительной тенденцией снижения недельного темпа прироста с 23 до 16% - отметил Сергей Ханхареев, - Прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счёт молодых людей от 18-29 лет, темп прироста в этой возрастной категории составил 54%.



Он призвал студентов к активной вакцинации.



- Призываем наше молодое поколение активно вакцинироваться от COVID-19. Необходимо сейчас начать вакцинацию, чтобы иммунитет успел выработаться до начала учебного года, - обратился Сергей Ханхарев.



Ректорам ВУЗов и ССУЗов, министерству образования и науки Бурятии, главам муниципальных образований поручено принять меры по обеспечению вакцинации студентов и работников учебных организаций. Необходимо заблаговременно проработать порядок оперативного перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике осенью.



Предложено в дальнейшем заселять в общежитие только вакцинированных студентов, либо переболевших, с момента заболевания которых прошло не более шести месяцев.



На сегодняшний день в республике привито против коронавирусной инфекции 207 445 человек, полностью завершили курс вакцинации 145 233 человека. Вакцинация продолжается.



