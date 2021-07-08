В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом

Больные ковидного стационара больницы скорой медицинской помощи (БСМП) пожаловались на питание. В бурятском паблике «Жесть Улан-Удэ» опубликовали фотографии еды, которую выдают пациентам с коронавирусом.
«Это завтрак, обед и ужин для ковидников в БСМП. Спасибо, Россия - щедрая душа», - так подписали снимки.
На кадрах показаны сосиска с фасолью, голубцы, пшённая каша, суп.
Мнения в комментариях разделились. Один пользователь отметил, что «его кошка ест дороже», но многие сочли, что меню для больницы вполне приемлемое.
Также в комментариях пользователи вовсю шутят, что больным коронавирусом без разницы, какой вкус у еды: «Так вам какая разница, все равно ни вкуса, ни запаха. Ешьте, что дают».
В больнице дали ответ про питание больных в условиях стационара. Здесь отметили, что напряжённо трудятся не только медики, но и остальные работники больницы, в частности повара. А меню прописано приказом министерства здравоохранения.
- В ковидном стационаре БСМП пациенты сейчас питаются, не выходя из палат. Сегодня накормить нужно 519 пациентов, а также сформировать продукты в центр «Светлый» на 110 человек. Диеты соответствуют приказу минздрава России от 21.06.2013 №395н «Об утверждении норм лечебного питания». В блюда добавляют сухую белковую композитную смесь и витаминно-минеральный комплекс, которые играют большую роль в выздоровлении больных с коронавирусом, - сообщили в БСМП.
На пищеблок легла дополнительная нагрузка. Работникам нужно не только своевременно и качественно приготовить большой ассортимент блюд, но разложить всю еду в одноразовые контейнеры и упаковать их в термотару для транспортировки на завтрак, обед, полдник и ужин. Кроме того, по заказу готовят и комплексные обеды для персонала. Питание проходит строгий контроль диетологической службы. Заведует ей врач-диетолог, главный внештатный диетолог минздрава Бурятии Сэсэгма Мудаева.
- Работа на пищеблоке всегда считалась тяжёлой, а в период распространения ковида стало ещё сложнее. Большая ответственность легла на хрупкие женские плечи. Повара начинают готовить в пять утра. В коллективе 20 человек. Рабочих рук не хватает – на помощь поварам, мойщикам посуды, чистильщикам овощей приходится становиться и врачу-диетологу, и диетсестре, и завскладом. Никто у нас не остаётся в стороне от общих проблем, - делится Сэсэгма Мудаева.
Ежедневно она сама заходит в «красную зону» и консультирует пациентов по лечебному питанию. Служба также контролирует передачи больным в соответствии со списком разрешённых и запрещённых продуктов, раздачу готовой продукции по отделениям, проводит усиленный входной контроль продуктов питания от поставщиков на соответствие ГОСТу, заключили в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной пациенты Каменской больницы жаловались на питание.