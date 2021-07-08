 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус

Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Будущая мама испытала «чувство животного страха за ребёнка»

В Улан-Удэ врачи городского перинатального центра спасли жизнь беременной женщины с большим поражением лёгких из-за коронавируса. В больницу будущая мама поступила 28 июня в тяжёлом состоянии.

- Страшный вирус мгновенно начал разрушать мой организм. Состояние беспомощности, животного страха, в первую очередь, конечно, за ребёнка. Каждая секунда была дорога, - рассказывает женщина.

 
Медики не отходили от неё ни на секунду, рассказала пациентка. Она поблагодарила за профессионализм врачей-акушеров, реаниматологов и младший медперсонал.

В конце своей речи женщина рассказала, что после перенесённых осложнений она поверила в существование ковида и в то, насколько он может быть страшен.

- Берегите себя, старшее поколение, молодое поколение, особенно берегитесь женщины, которые сейчас находятся в положении и собираются стать счастливыми мамами. Вирус никого не щадит, - подытожила женщина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в третью волну коронавируса выросла заболеваемость среди беременных женщин. По данным на конец июня, болели более 200 будущих мам, шестеро из них находились в реанимации.

коронавирус профилактика беременные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус
Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус
Общество, 08.07.2021
Будущая мама испытала «чувство животного страха за ребёнка»
В Иркутске открылась выставка бурятских онгонов
В Иркутске открылась выставка бурятских онгонов
Общество, 08.07.2021
В экспозиции представлены онгоны коренных жителей Иркутской области, Бурятии и Забайкалья
В Бурятии прошёл конкурс самодеятельности пожилых и инвалидов
В Бурятии прошёл конкурс самодеятельности пожилых и инвалидов
Общество, 08.07.2021
В онлайн-мероприятии принимали участие представители стационарных учреждений социального обслуживания
В Забайкалье семьи делятся секретами своего счастья
В Забайкалье семьи делятся секретами своего счастья
Общество, 08.07.2021
В регионе проходит акция, посвящённая Дню семьи
В Иркутске провели международные гонки внедорожников
В Иркутске провели международные гонки внедорожников
Общество, 08.07.2021
На соревнования приехали экипажи из Монголии, Якутии, Приморья и Кавказа
В Сербии открылась выставка, подготовленная библиотекой Бурятии
В Сербии открылась выставка, подготовленная библиотекой Бурятии
Общество, 08.07.2021
Международная выставка в галерее Сербского телевидения посвящена дипломату Савве Владиславичу-Рагузинскому
В Бурятии названы опасные для купания водоёмы
В Бурятии названы опасные для купания водоёмы
Общество, 08.07.2021
Стали известны результаты санитарно- гигиенического мониторинга качества воды водных объектов республики
В Бурятии наградят победителей конкурса прозы
В Бурятии наградят победителей конкурса прозы
Общество, 08.07.2021
Награждение призёров первого этапа литературного конкурса, посвящённого столетию республики, пройдёт онлайн
Врача из Агинского округа наградили посмертно
Врача из Агинского округа наградили посмертно
Общество, 08.07.2021
Заведующая отделением Агинской скорой медицинской помощи награждена орденом Пирогова
Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Три семьи из Усть-Ордынского округа выиграли «Газели»
Общество, 08.07.2021
В Иркутской области восемь многодетных семей получили ключи от новых микроавтобусов
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество, 08.07.2021
Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
Общество, 08.07.2021
Пострадавшие получат выплаты по ущербу размером 50 и 100 тысяч рублей
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
Общество, 08.07.2021
Свою работу они начнут уже на следующей неделе
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
Общество, 08.07.2021
Проект проводится в формате экспедиции, объединяющей раскопки, семинар и памятные акции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^