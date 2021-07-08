Беременная улан-удэнка рассказала, как перенесла коронавирус







Медики не отходили от неё ни на секунду, рассказала пациентка. Она поблагодарила за профессионализм врачей-акушеров, реаниматологов и младший медперсонал.



В конце своей речи женщина рассказала, что после перенесённых осложнений она поверила в существование ковида и в то, насколько он может быть страшен.



- Берегите себя, старшее поколение, молодое поколение, особенно берегитесь женщины, которые сейчас находятся в положении и собираются стать счастливыми мамами. Вирус никого не щадит, - подытожила женщина.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в третью волну коронавируса выросла заболеваемость среди беременных женщин. По данным на конец июня,



Медики не отходили от неё ни на секунду, рассказала пациентка. Она поблагодарила за профессионализм врачей-акушеров, реаниматологов и младший медперсонал.В конце своей речи женщина рассказала, что после перенесённых осложнений она поверила в существование ковида и в то, насколько он может быть страшен.- Берегите себя, старшее поколение, молодое поколение, особенно берегитесь женщины, которые сейчас находятся в положении и собираются стать счастливыми мамами. Вирус никого не щадит, - подытожила женщина.Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в третью волну коронавируса выросла заболеваемость среди беременных женщин. По данным на конец июня, болели более 200 будущих мам , шестеро из них находились в реанимации.

В Улан-Удэ врачи городского перинатального центра спасли жизнь беременной женщины с большим поражением лёгких из-за коронавируса. В больницу будущая мама поступила 28 июня в тяжёлом состоянии.- Страшный вирус мгновенно начал разрушать мой организм. Состояние беспомощности, животного страха, в первую очередь, конечно, за ребёнка. Каждая секунда была дорога, - рассказывает женщина.