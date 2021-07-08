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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Понемногу снижается и суточный прирост, и количество умерших

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии накануне выявили 285 новых заражённых коронавирусом.

Заболеваемость COVID-19 продолжает падение. 11 дней в Бурятии суточный прирост держался выше 300 заболевших. 2 июля был поставлен рекорд – 334 больных. Однако во вторник, 6 июля, показатель наконец опустился ниже отметки в 300 – ковид выявили у 297 человек. А накануне, 7 июля, новых заражённых стало ещё меньше – 285.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 47 105. Из них 51% приходится на жителей Улан-Удэ – это 23 693 случая заражений (+91 за сутки).

По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 42 784 человек, или почти 91%. Накануне вылечились сразу 270 пациентов, а также дополнительно сняты с наблюдения 1114 человек.

Небольшой спад зафиксирован сегодня и по смертности. Скончались за последние сутки 17 человек. Это, конечно, много, но меньше, чем в последние дни, когда ежедневно умирали свыше 20 больных ковидом. Из 17 умерших накануне 14 были старше 65 лет.

За всё время коронавирус унёс в Бурятии жизни 1390 человек. По официальным данным властей, большинство умерших пациентов с коронавирусом (более 70 %) имели различные сопутствующие хронические заболевания.

В стационарах республики сегодня получают лечение 3018 пациентов с коронавирусом и подозрением на него (на 68 меньше, чем днём ранее). В последнее время ситуация с госпитализированными также понемногу улучшается.

В отделениях реанимации находится 193 пациента (на одного больше, чем днём ранее). Из них 99 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 136 пациентов (из них старше 65 лет – 73).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3593 коек: занято – 3018, свободно – 575 коек. Занятость коечного фонда составляет 84%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17882 человека. За сутки их количество уменьшилось более чем на 90 человек. Постепенное снижение фиксируется в последние дни. Отметим, в пиковый период подъёма заболеваемости число таких больных за сутки увеличивалось на тысячу и более.

На сегодня число контактных лиц – 21 076 человек.

Всего в республику поступило 222 850 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито более 207 тысяч человек. Завершили вакцинацию более 145 тысяч жителей Бурятии. Всего запланировано вакцинировать 431 580 человек.

В Бурятии сегодня 11-й день локдауна. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом также согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.

Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.

Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. Также действует повсеместный масочный режим.

На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию, а накануне рассказал о своём самочувствии. Работал после прививки глава, как обычно, допоздна.

С 8 июля в Улан-Удэ начнётся выдача сухпайков семьям, чьи дети не завершили летний оздоровительный сезон в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха при школах.

С начала введения режима самоизоляции в Улан-Удэ ежедневно проходят рейды. Выходят не меньше 20 групп. Ведётся тщательная проверка в организациях, магазинах, общественном транспорте и на улицах города.

Сотрудники ДПС на посту контроля в районе Верхней Берёзовки остановили автомашину под управлением 40-летнего улан-удэнца. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат прививки от COVID-19. Это уже второе уголовное дело о подделке сертификатов.
коронавирус профилактика

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