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В Улан-Удэ оставшимся без лагерей детям выдадут сухпайки

В Улан-Удэ оставшимся без лагерей детям выдадут сухпайки
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Лагеря дневного пребывания досрочно закрылись из-за роста COVID-19

С 8 июля в Улан-Удэ начнётся выдача сухпайков семьям, чьи дети не завершили летний оздоровительный сезон в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха при школах. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», летние лагеря дневного пребывания были досрочно закрыты с 11 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Родители оплачивали стоимость питания ребёнка в лагере. Но вся сумма не была потрачена, а перерасчёт делать не стали, поскольку продукты уже закупили. 

- Их (лагерей) работа была приостановлена из-за высокой заболеваемости ковидом. Сформировалась, так скажем, сумма экономии за счёт тех дней, когда дети не посещали лагеря. На эти средства уже закуплены продукты, - написал мэр на своей странице в соцсети.

Он объяснил, что продуктовые наборы будут разные. Поскольку расчёт зависит от количества неиспользованных дней отдыха в лагерях и установленной расчётной стоимости питания в день.

От администрации города будет организована выдача сухих пайков почти шести тысячам детей. Сегодня идёт формирование наборов, а с завтрашнего дня по графику начнётся доставка в школы, где были летние лагеря.

летние лагеря

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