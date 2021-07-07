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В Улан-Удэ мобильные группы за сутки проверили 402 объекта

В Улан-Удэ мобильные группы за сутки проверили 402 объекта
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии отчитались о работе мобильных групп по контролю за соблюдением мер профилактики COVID-19

С начала введения режима самоизоляции в Улан-Удэ ежедневно проходят рейды. Выходят не меньше 20 групп. Ведётся тщательная проверка в организациях, магазинах, общественном транспорте и на улицах города.

Как рассказали в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ, нарушения выявляют ежедневно.

На сегодняшний день проверено 402 объекта и 639 человека. Проведено 784 профилактических бесед о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции.

Всего за минувшие сутки составлено 36 протоколов об административном правонарушении в отношении тех, кто игнорирует обязательные меры профилактики коронавируса: должностные, физические и юридические лица.

По результатам рейдовых мероприятий, проведенных мобильными группами с апреля 2020 года, составлено 2384 административных протоколов, из них 1691 - на физических лиц, 405 – на должностных и 288 - на юридических лиц (ИП).

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Бурятии за ковидные нарушения прикрыли два магазина.
коронавирус

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