В Бурятии суточный прирост COVID-19 опустился ниже 300

Остаётся тяжёлой ситуация со смертностью среди больных ковидом
В минздраве Бурятии сообщили, что за последние сутки коронавирус в республике подтвердили у 297 человек.
Суточный прирост заболевших COVID-19 наконец опустился ниже отметки «300». Впервые этот уровень в Бурятии был превышен 25 июня (тогда выявили 305 больных). Затем ситуация только ухудшалась, и вскоре власти ввели двухнедельный локдаун. 26 июня было +309 заражённых, в следующие дни +315, +321, +319, +325, +329, +334 (рекорд за всё время), +331, +319. В понедельник, 5 июля, выявили 307 больных, ну а накануне уже 297.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 46 820. Из них 51% приходится на жителей Улан-Удэ – это 23 602 случая (+93 за сутки).
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 42 514 человек, или 90%. Накануне вылечились 240 пациентов, дополнительно сняты с наблюдения 934 человека.
Если суточный прирост новых случаев заражения пошёл на спад, то ситуация со смертностью остаётся тяжёлой. За последние сутки умерли 23 человека. Из них большинство (20 умерших) были в возрасте 65 лет и старше. За всё время в Бурятии коронавирус унёс жизни 1373 человек.
Ситуация со смертностью резко ухудшилась во второй половине июня, когда впервые с начала пандемии стали умирать более 20 человек за день. Пока печальный рекорд – 24 погибших за сутки (столько было 24 июня). По официальным данным властей, большинство умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (более 70 %) имели различные сопутствующие хронические заболевания.
В стационарах республики сегодня получают лечение 3086 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 61 меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 192 пациента (на два меньше, чем накануне). Их них старше 65 лет 95 человек. На ИВЛ 142 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3613 коек: занято – 3083, свободно – 530 коек. Занятость коечного фонда снизилась до 85 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 17 974 человека. За сутки их стало меньше более чем на 420. Ситуация пошла на улучшение, ведь совсем недавно ежедневный рост таких пациентов был больше тысячи.
Число контактных лиц – 21 232 человек.
В Бурятии сегодня десятый день локдауна. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих. Оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом также согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.
Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей. Также действует повсеместный масочный режим.
На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район. За первую неделю самоизоляции проверили более 18 тысяч автомобилей.
Жителей Бурятии продолжают штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19. «Время прошло, антитела «упали», поэтому в соответствии с новым порядком минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить», - рассказал он.
Скорбный список умерших от коронавируса медиков пополнился. Минздрав Бурятии сообщил о кончине детского врача-кардиолога Светланы Чойбсоновой.
В Забайкальском крае вновь перенесли на год международный бурятский фестиваль «Алтаргана».
В Бурятии суточный прирост COVID-19 опустился ниже 300
Общество, Фото:
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