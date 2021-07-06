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Глава Бурятии прошёл ревакцинацию от COVID-19

Глава Бурятии прошёл ревакцинацию от COVID-19
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов ни разу не заразился, хотя переболели многие из его ближнего круга

Сегодня, 6 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов вновь получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определил врач, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Осенью 2020 года Алексей Цыденов впервые получил прививку от коронавирусной инфекции.

- Первая вакцинация у меня была в сентябре. Как показал мой опыт, вакцина работает, потому что у меня весь ближний круг переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела «упали», поэтому в соответствии с новым порядком минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить, - рассказал Алексей Цыденов.



В начале июля минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации взрослого населения. Гражданам нужно своевременно прививаться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител. В документе говорится, что согласно международным и российским исследованиям устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем шести месяцев после перенесённой инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. Кроме того, необходимо учитывать новые мутации вируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного «ускользания» штамма от ранее сформированного иммунитета.

В этой связи рекомендуется до достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесённого заболевания.

В Бурятии для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 431 580 жителей. На сегодняшний день в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито более 197 тысяч человек, завершили вакцинацию более 140 тысяч человек.

- Сейчас вакцина поступает в соответствии с тем темпом, с которым мы её применяем. В среднем в сутки вакцинируется первым компонентом четыре тысяч человек, вторым компонентом – две-три тысячи. С учётом этих темпов нам вакцины хватает, поставки идут регулярно, - отметил Алексей Цыденов.


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