Глава Бурятии прошёл ревакцинацию от COVID-19









Сегодня, 6 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов вновь получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определил врач, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Осенью 2020 года Алексей Цыденов впервые получил прививку от коронавирусной инфекции.- Первая вакцинация у меня была в сентябре. Как показал мой опыт, вакцина работает, потому что у меня весь ближний круг переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела «упали», поэтому в соответствии с новым порядком минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить, - рассказал Алексей Цыденов.В начале июля минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации взрослого населения. Гражданам нужно своевременно прививаться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител. В документе говорится, что согласно международным и российским исследованиям устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем шести месяцев после перенесённой инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам. Кроме того, необходимо учитывать новые мутации вируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного «ускользания» штамма от ранее сформированного иммунитета.В этой связи рекомендуется до достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесённого заболевания.В Бурятии для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 431 580 жителей. На сегодняшний день в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито более 197 тысяч человек, завершили вакцинацию более 140 тысяч человек.- Сейчас вакцина поступает в соответствии с тем темпом, с которым мы её применяем. В среднем в сутки вакцинируется первым компонентом четыре тысяч человек, вторым компонентом – две-три тысячи. С учётом этих темпов нам вакцины хватает, поставки идут регулярно, - отметил Алексей Цыденов.