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Всебурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли на 2022 год

Всебурятский фестиваль «Алтаргана» перенесли на 2022 год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На решение о переносе повлияла текущая эпидобстановка

XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана – 2020» пройдёт в Забайкальском крае в 2022-м году. Такое решение принято из-за сложившийся эпидобстановки на территории Забайкалья и других регионов-участников. Обсуждение вопроса прошло на заседании оргкомитета 6 июля.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев отметил, что окончательная дата проведения фестиваля будет определяться уже в следующем году.

- Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию, которая сейчас неблагоприятная практически по всем участвующим регионам России и другим странам. Решение о переносе поддержали все участники, - заявил он.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов озвучил предложение проводить различные онлайн-мероприятия, которые будут поддерживать интерес к фестивалю.

- Мы в высокой степени готовности, но сложилась эпидемиологическая ситуация, которая не приемлет другого решения. Предложение – предусмотреть разного рода культурные, развлекательные онлайн-мероприятия, которые будут предшествовать фестивалю в следующем году. Необходимо вместе организовать эту работу, - предложил глава региона.

В работе оргкомитета приняли участие сенатор РФ Баир Жамсуев, члены Забайкальского правительства, руководители Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа, фонда по развитию бурятской культуры и традиций Монголии, Восточного, Булганского аймаков Монголии, Западного сомона Синихэ автономного района Внутренней Монголии КНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.


Алтаргана Забайкальский край фестиваль национальная культура коронавирус

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