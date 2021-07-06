В Бурятии от коронавируса скончалась детский врач-кардиолог

Светлана Чойбсонова трудилась врачом 45 лет
Вечером 5 июля пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии сообщила о кончине от коронавируса детского врача-кардиолога Светланы Чойбсоновой.
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Светлана Бальжиевна окончила в 1976 году Томский медицинский институт (ныне Сибирский государственный медицинский университет), педиатрический факультет. После окончания института по распределению уехала в Кяхту, где работала педиатром с 1976 по 1984 годы. С 1984 года Светлана Бальжиевна работала врачом-педиатром в детской поликлинике № 2 в Улан-Удэ.
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С 1985 года Светлана Чойбсонова после пройденного обучения перешла работать детским кардиологом в ТМО № 1, ныне городская поликлиника № 1, где работала и по сегодняшний день.
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Светлана Бальжиевна в 2015 году была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Имела множество почётных грамот от министерства здравоохранения Бурятской АССР (1983), Народного Хурала Бурятии (1999), городской поликлиники № 1 (2005), управления здравоохранения Улан-Удэ (2007).
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- Наша коллега ушла на 69-м году жизни. К сожалению, новая коронавирусная инфекция забрала нашу коллегу. Светлана Бальжиевна отдала профессии 45 лет своей жизни, из них 36 лет проработала детским врачом-кардиологом. Профессия для Светланы Бальжиевны была превыше всего. Даже после выхода на пенсию Светлана Бальжиевна продолжала свою трудовую деятельность, - сообщили в минздраве.
У Светланы Бальжиевны остался сын и внук.
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