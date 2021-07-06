Жителя Бурятии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Житель Баргузинского района Бурятии, являясь контактным лицом с больной коронавирусом, отсутствовал по месту жительства. За нарушение самоизоляции мужчину привлекли к административной ответственности ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Постановлением суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей.
Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», место жительства покидают не только контактные лица, но и даже сами больные. В Улан-Удэ больная коронавирусом, проходящая лечение на дому, признавалась, что покидала место жительства для прогулок. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии пояснили, что нарушать режим изоляции амбулаторным больным нельзя. Исключение составляет лишь дорога до ковидного центра для проведения медицинских процедур. Съездить на приём больные могут либо на собственном автомобиле, либо воспользовавшись услугами ковидного такси.
С прошлого года жители Бурятии, нарушившие режим изоляции из-за COVID-19, заплатили в общей сложности 2,5 млн рублей штрафов.
В третью волну коронавируса вирус стал заразнее, говорил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В прошлом году если в компании на 20 человек был один больной, от него заболевали два-три человека, а сейчас уже 10-15, - отмечал глава.