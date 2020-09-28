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В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих

В замерзающих сотых кварталах Улан-Удэ засняли отсутствие рабочих
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
На теплотрассе, где работы обещали вести в три смены, не нашлось ни одного рабочего

Жители сотых кварталов Улан-Удэ раскритиковали работы по ремонту теплосетей, которые ранее обещали вести в три смены. Вопрос крайне больной, ведь жители сотых уже долгое время живут без отопления и горячей воды. Сроки подключения уже не раз переносились.

Видео, на котором возле теплотрассы нет ни одного рабочего, появилось накануне в паблике «Весь Улан-Удэ». «Как работают рабочие в сотых по ремонту теплосетей в три смены без выходных», - подписал видео автор.

В коротком ролике показан ремонтируемый участок, на котором нет людей и техники. Видны лишь раскопанные траншеи, бетонные блоки и трубы.



Некоторые пользователи Сети предположили, что случилась пересменка или рабочие ушли на обед. Но куда больше комментариев от озлобленных местных жителей, которые замерзают и заболевают в своих квартирах. «В квартирах дубак, дети начинают болеть, за это кто перерасчёт сделает? Счётчик мотает без остановки», «Они ждут пока мы замёрзнем и умрём!! Работают в 3 смены. Видно», «Сволочи. Дома невозможно находиться очень холодно».

Напряжённость в сотых кварталах растёт: «Надо с площади Советов дополнительную бригаду направлять, там как раз есть в количестве 30 человек», «Уважаемый Хурал, вас столько много возьмите лопаты и вперёд».

Подписчица паблика подтвердила, что проезжала мимо утром и никого из рабочих не было: «В 9 утра мимо ехали, ни одной живой души». Другая написала, свои впечатления о ремонтной бригаде: «У нас вчера 3 человека работали, 5 на них смотрели. И то, наверное, знали, что телевидение приедет. Показуху устроили. А так тоже тишь да гладь, одни окопы».

Пользователь Виктор, вероятно, был в числе помогающих в ремонте. Он рассказал о проделанной работе: «Я со своей бригадой приехал на усиление на участок по центральной улице и этот объём мы успели сделать до 25, то есть это трубы готовы. Я не знаю, как они до нас работали, и кто там работал. Но мы пахали почти три недели без перерыва, сна, отдыха и выходных по 12-15 часов», написал он, подкрепив текст двумя грозными смайликами.

В субботу состоялся эмоциональный сход жителей и властей. Люди возмущались, что они вместо со всем городом не получили отопления 15 сентября. На встрече присутствовал мэр города Игорь Шутенков, который озвучил, что отопление появится в ближайшую субботу, 3 октября.

Накануне в комитет городского хозяйства доложили, что работы должны вестись «в режиме нон-стоп».

- Обращаем внимание, что монтажные работы закончены в жилом секторе и продолжаются в промзоне в направлении котельной «Юго-Западная». Здесь в ударном темпе ведутся монтажные работы. На месте организован оперативный штаб, все вопроса решаются максимально быстро и без лишних проволочек, - отчитались в комитете.

По словам главного инженера подрядной организации Ивана Ерофеева, причины задержки ремонтных работ произошли из-за перепроектирования трассировки трубопровода.

На проблемный участок администрация Улан-Удэ кинула силы крупных организаций республики. На помощь привлекли строительные компании СМИТ, Бест Плюс, Регионстрой, а также МУП «Водоканал», МУП «Управление трамвая». На объекте работают и бригады ПАО «ТГК-14».

Отметим, в Улан-Удэ установилась прохладная осенняя погода. Идут дожди и дуют холодные северные ветра. Среднесуточная температура составляет +6 градусов.

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