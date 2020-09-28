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В Улан-Удэ пояснили ситуацию с отсутствием рабочих в сотых кварталах

В Улан-Удэ пояснили ситуацию с отсутствием рабочих в сотых кварталах
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Мэрия опубликовала утреннюю сводку с ремонта теплотрассы в сотых

Администрация Улан-Удэ сообщила в утренней сводке с ремонта теплотрассы в сотых кварталах о том, что работы идут в круглосуточном режиме. По информации мэрии, работает более 15 бригад - сборных со всех крупных строительных организаций города.

Сейчас все работы ведутся на участке в районе станции Медведчиково. Завершается сварка швов и заливка неподвижных опор.

Прокомментировали в мэрии и ситуацию с отсутствием рабочих на раскопанных траншеях. Как сообщал «Байкал-Daily», видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ» и крайне возмутило жителей сотых, которые призвали взять в руки лопаты лично чиновников и депутатов. В администрации города пояснили, в свою очередь, что на этом участке работы уже завершены.

- На остальных участках (фото которых фигурируют в соцсетях) работы завершены, траншеи закопают после запуска и тестирования теплотрассы, - отметили в мэрии.

Срок возвращения тепла и горячей воды озвучивается прежний – 3 октября.

На контроле находится температурный режим в школах и детских садиках, все образовательные учреждения снабжены тепловыми пушками и обогревателями.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители сотых кварталов замерзают в своих квартирах без тепла и горячей воды. Причина в затянувшемся ремонте теплотрассы, на днях туда пришлось перебросить в помощь подрядчику силы крупных строительных компаний, а также «Водоканал» и ТГК-14.

ремонтные работы теплоснабжение
 
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