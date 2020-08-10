В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан

Это решение приняло командованием объединения Восточного военного округа в связи проливными дождями в республике.

- Сейчас производится натяжка якорей силами понтонной роты инженерно-сапёрного батальона. Ежедневно производится обслуживание моста, также подтяжка якорей, чтобы на самом стволе моста не было изгиба никакого, чтобы мост не отходил никуда, - сообщил командир взвода сапёрного батальона Денис Ястребов.





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