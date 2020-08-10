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В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан

В Бурятии понтонный мост от военных спасает сельчан
Общество, 
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО

Как сообщал «Байкал-Daily», уже третий год подряд в Джидинском районе Бурятии военные устанавливают понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино. Некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому с весны до зимы порядка 400 сельчан были отрезаны от райцентра и Улан-Удэ.

В этом году понтонную переправу военные начали наводить в апреле, а установили в начале мая.

А недавно инженеры мотострелкового соединения доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы. Оно будет установлено в случае подъёма уровня реки, пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.

Это решение приняло командованием объединения Восточного военного округа в связи проливными дождями в республике.

- Сейчас производится натяжка якорей силами понтонной роты инженерно-сапёрного батальона. Ежедневно производится обслуживание моста, также подтяжка якорей, чтобы на самом стволе моста не было изгиба никакого, чтобы мост не отходил никуда, - сообщил командир взвода сапёрного батальона Денис Ястребов.


Временный мост, наведённый военными инженерами, обеспечивает проезд легковых машин и связь жителей сёл с «большой землёй», что особенно важно в период начавшегося сенокоса. В этот период автомобильный трафик движения по мостовой переправе увеличивается втрое.

- Сейчас для сельского жителя «горячий сезон» - сенокос начинается. Вот спасибо воинской части, мост поставили. А то без моста было бы вообще тяжело, - поблагодарил житель села Дырестуй Сергей Иванович.

- Нужен мост. То, что сейчас военные помогают, и в деньгах, и во времени освобождает людей, тех, которые живут здесь и в Зарубино. У нас с Зарубино ездят сюда, - поделилась продавец магазина Анна Колодина.

Понтонный мост даёт возможность жителям посёлка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего посёлка Джида. Он также позволяет провести плановое медобследование 50 ученикам местной школы и другим жителям.

- Через двое суток езжу, пользуюсь понтонным мостом. До этого был деревянный, но его как в 2017 году снесло, так и всё. Если вызов есть, то мы пользуемся данным понтонным мостом, - рассказывает водитель скорой помощи села Джида Николай Зарубин.

Понтонный мост облегчил жизнь жителям сёл Джида, Дырестуй и Зарубино.

- Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, проводят визуальные осмотры, подтяжки якорей и замеры уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъёма её уровня. Функционировать мостовая переправа до ноября текущего года, - отмечают в Восточном военном округе.
военнослужащие мост Джидинский район
 
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