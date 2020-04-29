Военные установили понтонный мост в Бурятии. Видео









Ранее сельчанам, для того чтобы доставить продукты с одного берега реки на другой, приходилось перевозить их подручными средствами. Люди везли необходимое на тележках по железнодорожному мосту. Всегда был риск попасть под поезд.



- Ну, вот так и живём. Уже третий год пошёл. Вот так возим. Поезд идёт – прячемся в «карманы» эти. Ладно, я поехал, а то скоро поезд, - рассказал местный житель, погрузив на тележку продукты и повёз их по шпалам через железнодорожный мост.



Военнослужащие на тяжёлой военной технике повышенной проходимости КрАЗ-255Б совершили марш около 200 км с пункта постоянной дислокации до Джидинского района. После чего выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев в реку и наведению переправы.



Осложнило работу инженерам скорость течения реки, в районе переправы она составляет около 1,2 километра в час.



- Тот момент, когда мы наводим мостовую переправу через реку Джиду между населёнными пунктами Зарубино и Дырестуй. Метод называется «Наводка моста по воротам», - сказал командир понтонной роты инженерно-сапёрного батальона Антон Кондаленков.



Длина понтонной переправы составила более 100 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. Проведены работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники.



Военнослужащие организуют комендантскую службу в районе моста. Ежедневно будут контролировать состоянии переправы, осматривать её, делать замеры воды и подтяжку якорей.



- В целях обеспечения жизнедеятельности населённого пункта Зарубино была поставлена задача личному составу понтонной роты совершить марш, сосредоточиться в районе наводки моста, навести мост, организовать комендантскую службу. Сложности были в том, что река горная, течение очень быстрое, но с задачей справились, все молодцы, личный состав показал свой профессионализм. Данный понтонный мост имеет грузоподъёмность 60 тонн. В принципе, вся техника местных жителей, вот у них скоро начнётся сенокос, им есть необходимость ездить на поля. Также любой автомобиль, который будет продукты завозить в магазины, данный мост в состоянии обеспечить. Медицинское обеспечение, всё, что угодно, - сообщил врио начальника инженерной службы мотострелковой бригады ВВО капитан Игорь Верещавин.



Первым по мосту проехал инженер, наводивший мост. Таким образом лично проверив его надёжность.



- Издавна в вооружённых силах, именно в инженерных войсках, существует такая традиция, что инженер, который построил мост, либо навёл его, сам первый должен его испытать. В данном случае командир подразделения, командир понтонной роты мотострелковой бригады на своей командирской машине осуществил проезд, - добавил Игорь Верещавин.



Понтонная переправа гораздо упростила жизнь местному населению. Теперь жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и в случае необходимости вызывать экстренные службы.



- Вчера рисковали с тележками, а сегодня по новому мосту идём. Как хорошо, чем по этой железной дороге идёшь и боишься. Военным спасибо, Кяхта. Больше неоткуда ждать помощи, - поблагодарили местные жители.



Также слова благодарности выразили глава сельского поселения села Джида и начальник пожарной части №17.



- Вот уже третий год военные помогают нам здесь поставить понтонную переправу, так как наш мост разрушился. На той стороне Джиды находится населённый пункт Зарубино, 250 тысяч жителей, также 7-10 стоянок фермерских хозяйств находится на той стороне. Этот мост нам необходим, он снабжает населённый пункт медикаментами, продуктами. Также обеспечивает населённый пункт для сельскохозяйственных работ. Больше спасибо нашим военным за то, что они нас выручают, - сказал глава сельского поселения села Джида Василий Перевалов.



- Теперь можно спокойно заехать в деревню, не только у нас по пожарной безопасности, но и люди, которые оставались там отрезанными. Теперь они могут спокойно выехать. Спасибо военным, которые установили этот мост и обеспечили пожарную безопасность, - поблагодарила начальник пожарной части №17 Ольга Вершинина.



Наведённый мост будет функционировать до поздней осени текущего года.





По просьбе руководства Бурятии военнослужащие инженерных подразделений навели понтонную переправу через горную реку Джида в районе сёл Дырестуй и Зарубино.Уже третий год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу. Она является единственной, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.