В Бурятии запустили челлендж на 15 подтягиваний

В Бурятии представители движения по разбиванию хребтовой кости запустили в Сети необычный челлендж – на 15 подтягиваний на перекладине.
- Наши парни - руководитель филиала федерации «Сээр хухалха» Солбон Чердонов, победитель фестиваля «Алтан Мундарга-2019» Руслан Сантуев и Бавасан Митапов, Instagram-блогер, красивое лицо нашего движения, любимчик огромного количества девушек, запустили челлендж на 15 подтягиваний. В разбивании кости очень важна эластичность, гибкость сухожилий рук. Они должны быть сильными. Подтягивание - один из самых эффективных способов, - поделился президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.
Он опубликовал видео, где молодые люди подтягиваются. Один из парней даже сделал больше подтягиваний, чем это было оговорено в рамках челленджа.
Как сообщал «Байкал-Daily», разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии. Законопроект уже разработан, но пока не принят.
Этим летом у национальной игры появился свой флаг.
Любители игры не раз демонстрировали свою силу самыми необычными способами – они били голыми руками камни и гнули гаечные ключи.