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Разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии

Разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это даст возможность включить разбивание хребтовой кости во Всероссийский реестр видов спорта

На заседании правительства Бурятии 23 июня был поддержан законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О физической культуре и спорте». Законопроект был разработан в целях развития национального вида спорта «Разбивание хребтовой кости».

- В связи с принятием законопроекта данный вид спорта обретёт статус официального национального вида спорта республики, что в дальнейшем даст возможность для его включения во Всероссийский реестр видов спорта. Финансирование по этому виду спорта будет осуществляться в рамках единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, - представил проект министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов.

Включение в реестр позволит присваивать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду спорта.

Министерство предварительно провело совещание с представителями региональных организаций по рассмотрению вопроса о наименовании вида спорта «Разбивание хребтовой кости» с соблюдением грамматических и стилистических правил бурятского языка.

- В результате было принято решение изложить наименование вида спорта на бурятском языке следующей редакции «разбивание хребтовой кости «Сээр хухалха (Һээр шаалган)», - отметил министр.

Разбивание хребтовой кости – один из самых популярных национальных видов спорта в Бурятии, входит в программу самых крупных культурно-спортивных и религиозных праздников республики: Наадан-Сурхарбана, Этигиловских игр и Алтарганы.

Одобренный законопроект будет внесён на рассмотрение сессии Народного Хурала, сообщили в пресс-служба правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии возник большой спор по поводу названия национальной игры по разбиванию хребтовой кости. Всенародно любимую игру в районах называют по-разному, в зависимости от диалекта. И проблема возникла, когда нужно было регистрировать её как национальный вид спорта.

Федерация этноспорта республики предложила название «сээр хухалха». Однако этот вариант завернули после заключения директора Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Ханды Гунжитовой. И предложили следующий вариант «hээр шаалга».

Президент Федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов заявил, что с данным выводом не согласен.

Позже состоялась встреча в минспорта Бурятии по данному вопросу. На встрече был достигнут компромисс, который устроил и федерацию, и специалистов, и чиновников министерства.

- Обсудили вопрос о названии национального вида спорта по разбиванию хребтовой кости в законе «О физической культуре и спорте». Пользуясь случаем, извинился лично перед директором Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гарма-Хандой Цыбикжаповной Гунжитовой за резкий выпад в моем предыдущем посте. Итогом совещания стало, то что нельзя пренебрегать законом о государственных языках Бурятии, где приняты и учитываются нормы бурятского языка. Но и название Сээр хухалха для продвижения в монгольском мире, а затем и на международной арене, нельзя отрицать. Как результат принято прописать две вариации переводов с следующим названием - национальный вид спорта Разбивание хребтовой кости Сээр хухалха (hээр шаалга). Т.е. это даёт право использовать и тот, и другой вариант, - сообщил тогда Алексей Гыргенов.



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