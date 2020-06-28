В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости

Автором флага является уроженец Баргузинского района Андрей Дондупов
Федерация этноспорта республики представила флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости. Снимок флага опубликовал в Facebook президент федерации Алексей Гыргенов.
- Справа цвета хадаков, где белый — символ изначальной чистоты, чистых помыслов. Белый цвет у бурят обладает особой сакральностью. Это цвет святости, благополучия. Синий обозначает вечное синее небо у монголов и бурят, его подносят Будде и божествам. Символ гармонии, согласия и спокойствия. Он - воплощение доброты, верности, бесконечности, расположения. Этот цвет также символ мужского начала. Жёлтый — символ плодородия, умножения и достатка, постоянства и неизменности, тепла, жизни (жёлтый – цвет веры, процветания Учения Будды). Красный — символ сохранности и безопасности, а также притягивает все благие качества. Красный – цвет власти и величия. Этому цвету приписываются и целительные свойства, способность противостоять сглазу и колдовству. Символ домашнего очага. Оранжевый — символ огня, - рассказал он в соцсети.
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Также на флаге есть соембо. «Бурятское соембо состоит из трёх элементов: луны, солнца и огня. Здесь луна, располагаясь внизу, образует своеобразную чашу, над которой как бы восходит солнце, а выше его - три языка пламени - символ огня», - продолжил здесь Алексей Гыргенов.
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По его словам, огонь означает не только тепло, жизнь, свет, возрождение, благополучие, очаг. Он также считался и символом чистоты, и хранителем дома. Ему приносили жертвы. С помощью огня шаманы исцеляли больных, изгоняя из них злых духов. «Буряты всегда относились к огню с большим почтением», - отмечает президент федерации.
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- Три языка пламени выбраны также неслучайно. Передний язычок - символ прошлого; средний - олицетворяет современное поколение; третий - будущие поколения. Все вместе они подчеркивают непрерывность и преемственность истории. Солнце - источник жизни, жизненной силы, света, богатства, изобилия, - добавил он.
На флаге представлены и бурятские орнаменты, узоры. В центре стоит мужчина в бурятской одежде, который держит хребтовую кость, внизу же флага написаны основные вариации произношения игры на бурятском языке - сээр хухалха, hэер шаалга, hээр шаалга.
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- Но так как этот вопрос о названии и произношении всегда будет спорным, то мы прописали название старомонгольской письменностью - одна из объединяющих основ в прошлом, - подытожил Алексей Гыргенов.
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Автором флага является почётный работник образования, уроженец Баргузинского района Андрей Ракшаевич Дондупов.
Напомним, разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии.
На заседании правительства Бурятии был поддержан законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О физической культуре и спорте». Законопроект был разработан в целях развития национального вида спорта «Разбивание хребтовой кости».
Вскоре этот вид спорта обретёт статус официального национального вида спорта республики, что в дальнейшем даст возможность для его включения во Всероссийский реестр видов спорта. Финансирование по этому виду спорта будет проводиться в рамках единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Включение в реестр также позволит присваивать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду спорта.
Одобренный законопроект будет внесён на рассмотрение сессии Народного Хурала.
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, Фото:
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