Иркутская команда победила на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В копилке у сборной – 34 медали



Сборная Иркутской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту на шоссе «VIII Мемориал памяти мастера спорта СССР В.М. Киселёва», которые завершились 6 октября в Усолье-Сибирском. В течение трёх дней более 200 сильнейших велогонщиков из 20 городов страны соревновались в индивидуальной гонке, групповой гонке и гонке-критериум.



Спортсмены команды Иркутской области завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград, тем самым обеспечив себе лидирующую позицию в командном зачёте соревнований. Золотые медали завоевали Дарья Бунеева, Алёна Филиппова, Анастасия Самойлова, Анастасия Палатова, Анастасия Пляскина, Валерия Козлова, Илья Чирко, Денис Максимов, Даниил Маметов, Николай Иванюк, Никита Харченко, Александр Трапезников.



Серебряные медали у Анастасии Самойловой, Алёны Филипповой, Дарьи Воеводиной, Валерии Козловой, Дарьи Бунеевой, Анастасии Ружиковой, Дмитрия Копытко, Николая Иванюк, Никиты Харченко, Дениса Максимова, Станислава Мальцева. Бронзовыми призёрами стали Анастасия Палатова, Анастасия Самойлова, Дарья Воеводина, Александр Трапезников, Никита Барушко, Марк Иванов, Илья Чирко, Даниил Маметов, Дмитрий Копытко.



В командном зачёте сборная Иркутской области одержала победу по количеству очков и завоеванных медалей, на втором месте оказалась команда Свердловской области, на третьем – команда Забайкальского края.



Награждение победителей и призёров многодневки провели трёхкратный олимпийский чемпион, президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов и президент профессионального велосипедного континентального клуба «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

