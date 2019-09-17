Улан-удэнец, сдвинувший вертолёт, признан мировым рекордсменом

Вес Максима 77 кг. Вертолёт, который он сдвинул с места, весит 13 тонн.
Вчера, 16 сентября агентство регистрации рекордов INTERRECORD опубликовало новость о том, что мировой рекорд официально зарегистрирован.
«Максим Бухольцев (Россия) является рекордсменом, совершив буксировку вертолета МИ-8АМТ весом 13 тонн, при собственном весе 77 килограммов», - говорится в публикации, которая также продублирована на английский язык.
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