 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

На «Хилокских играх» жители Бурятии соревновались в национальных костюмах

На «Хилокских играх» жители Бурятии соревновались в национальных костюмах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бичурском районе прошли Игры хилокских бурят. ФОТО 

В улусе Шибертуй Бичурского района 3 августа впервые прошли Игры хилокских бурят. Мероприятие организовал дацан «Даша Лхундублин» и администрация села.

В играх приняли участие жители сёл, расположенных у реки Хилок: это Шибертуй, Хонхолой, Шанага, Гутай, Усть-Обор, Дабатуй и Амгалантуй. Перед играми состоялся торжественный парад – команды сёл прошлись в национальных костюмах, с флагами, знамёнами и шарами. 

Цырен-Дондок Шоймполов, глава села Шибертуй, поблагодарил правительство республики, администрацию села и спонсоров мероприятия, пожелал всем собравшимся хорошо отдохнуть, а участникам команд – честно соревноваться. Также он объявил, что игры будут проводиться раз в два года в разных сёлах.

Игры, согласно старинным традициям, открылись после первой выбитой мишени самым пожилым действующим лучником Бурятии. 

Жители и гости мероприятия соревновались в состязаниях по бурятской борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Состязаться в стрельбе разрешалось только в национальных костюмах. Бороться пробовали даже самые маленькие участники - дошкольного возраста. Победителем конных скачек стал Амгалан Ринчинов, в стрельбе из лука победил Саян Жапов, а абсолютным чемпионом по борьбе стал Алдар Гарматаров.





Также от каждого поселения были представлены команды по волейболу, футболу и легкой атлетике. Отдыхающие могли посмотреть концерт, здесь проводился конкурс эстрадной песни, авторской песни и конкурс чтецов. Выступали фольклорные коллективы.

Идея таких игр заключается в сплочении хилокских бурят и в том, чтобы следовать всем давним бурятским традициям «Эрын гурбан наадан» - «Трёх игр мужей». Поэтому было решено не называть праздник «Сурхарбаном» («Сурхарбан» дословно переводится как «стрельба в сур»). 

  




состязание спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области осудят продавца чужой квартиры
В Иркутской области осудят продавца чужой квартиры
Общество, 06.08.2019
Он убедил покупателя перевести ему деньги на билет до Иркутска
На «Хилокских играх» жители Бурятии соревновались в национальных костюмах
На «Хилокских играх» жители Бурятии соревновались в национальных костюмах
Общество, 06.08.2019
В Бичурском районе прошли Игры хилокских бурят. ФОТО
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета
Общество, 06.08.2019
На соревнованиях Валентине Протасовой не было равных 
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшее оформление ледового городка
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучшее оформление ледового городка
Общество, 06.08.2019
Победитель получит премию в размере 200 тысяч рублей
Два жителя Бурятии всё лето обкрадывали частные дома
Два жителя Бурятии всё лето обкрадывали частные дома
Общество, 06.08.2019
Они попадали в дома через незапертые двери 
Улан-удэнцам рассказали историю появления светофора
Улан-удэнцам рассказали историю появления светофора
Общество, 06.08.2019
Участники акции узнали, когда появился первый светофор в мире, России и Улан-Удэ 
Дочь известного бурятского режиссёра участвует в играх КВН в составе московской команды
Дочь известного бурятского режиссёра участвует в играх КВН в составе московской команды
Общество, 06.08.2019
Команда, в которой Наран Дышенова играет, уже прошла в 1/2 Премьер-лиги КВН
Делегация Южной Кореи примерила бурятские наряды
Делегация Южной Кореи примерила бурятские наряды
Общество, 06.08.2019
Иностранные инвесторы побывали в Национальном музее
В Бурятии клещи укусили более 3 тысяч человек
В Бурятии клещи укусили более 3 тысяч человек
Общество, 06.08.2019
Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках
В Бурятии тушат 5 лесных пожаров
В Бурятии тушат 5 лесных пожаров
Общество, 06.08.2019
3 очага дотушиваются 
Две иркутянки перевели мошенникам более 400 тысяч рублей
Две иркутянки перевели мошенникам более 400 тысяч рублей
Общество, 06.08.2019
Пенсионерки надеялись получить компенсацию за некачественные препараты 
В Улан-Удэ осудят ОПГ «барсеточников» из Кемерово
В Улан-Удэ осудят ОПГ «барсеточников» из Кемерово
Общество, 06.08.2019
Трое злоумышленников крали сумки и барсетки из припаркованных автомобилей
«Джеки Чан»: Житель Бурятии поражает пользователей Сети своими трюками
«Джеки Чан»: Житель Бурятии поражает пользователей Сети своими трюками
Общество, 06.08.2019
Арсалан Аюшеев с 5 класса мечтал выполнять акробатические трюки

В Бурятии утилизировано свыше 750 килограммов мясной продукции
В Бурятии утилизировано свыше 750 килограммов мясной продукции
Общество, 06.08.2019
Россельхознадзор подвёл итоги работы по профилактике африканской чумы свиней

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^