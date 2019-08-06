На «Хилокских играх» жители Бурятии соревновались в национальных костюмах

В Бичурском районе прошли Игры хилокских бурят. ФОТО





В улусе Шибертуй Бичурского района 3 августа впервые прошли Игры хилокских бурят. Мероприятие организовал дацан «Даша Лхундублин» и администрация села.



В играх приняли участие жители сёл, расположенных у реки Хилок: это Шибертуй, Хонхолой, Шанага, Гутай, Усть-Обор, Дабатуй и Амгалантуй. Перед играми состоялся торжественный парад – команды сёл прошлись в национальных костюмах, с флагами, знамёнами и шарами.



Цырен-Дондок Шоймполов, глава села Шибертуй, поблагодарил правительство республики, администрацию села и спонсоров мероприятия, пожелал всем собравшимся хорошо отдохнуть, а участникам команд – честно соревноваться. Также он объявил, что игры будут проводиться раз в два года в разных сёлах.



Игры, согласно старинным традициям, открылись после первой выбитой мишени самым пожилым действующим лучником Бурятии.





Жители и гости мероприятия соревновались в состязаниях по бурятской борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Состязаться в стрельбе разрешалось только в национальных костюмах. Бороться пробовали даже самые маленькие участники - дошкольного возраста. Победителем конных скачек стал Амгалан Ринчинов, в стрельбе из лука победил Саян Жапов, а абсолютным чемпионом по борьбе стал Алдар Гарматаров.





















Также от каждого поселения были представлены команды по волейболу, футболу и легкой атлетике. Отдыхающие могли посмотреть концерт, здесь проводился конкурс эстрадной песни, авторской песни и конкурс чтецов. Выступали фольклорные коллективы.



Идея таких игр заключается в сплочении хилокских бурят и в том, чтобы следовать всем давним бурятским традициям «Эрын гурбан наадан» - «Трёх игр мужей». Поэтому было решено не называть праздник «Сурхарбаном» («Сурхарбан» дословно переводится как «стрельба в сур»).

















