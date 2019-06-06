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Медвежат-найдёнышей из Бурятии отправили в Московскую область

Медвежат-найдёнышей из Бурятии отправили в Московскую область
Общество, 
Умку, Прошку и Кику – именно так назвали медвежат – специалисты из Бурятии смогут навещать

Медвежата, которых изъяли в одной из гостиниц Улан-Удэ, а также ещё один медвежонок, которого нашли в одном из огородов в Прибайкальском районе республики, улетели сегодня в Москву утренним рейсом. Малышей забрал благотворительный фонд защиты животных «БИМ». Косолапые отныне будут жить в селе Хотеичи в Московской области.

- Медвежата, изъятые у гражданина Китая, а также один, найденный в Кике, поехали в Московскую область, их забрали представители благотворительного фонда по защите животных «БИМ». До этого мы созванивались с ними, затем проверяли, есть ли такой фонд действительно, какие у них условия содержания и т.д., - сообщил «Байкал-Daily» Михаил Климентьев, заместитель руководителя Бурприроднадзора.

Умку, Прошку и Кику – именно так назвали медвежат – специалисты из региона могут в любое время навестить и посмотреть, как они там живут. В договоре всё это прописано.

- Мы передали медвежат по акту чисто для содержания, никакого разведения, продажи-перепродажи у них нет. Паспорта также выписали, вписали в них клички малышей. Там уже 57 медведей содержатся, с нашими их будет 60, - отметил Михаил Климентьев.

На сайте фонда написано, что он был создан в 1986 году. Его деятельность началась с создания первого в стране приюта для бездомных животных, располагавшегося на территории экологического центра собак-поводырей. Всего фонд открыл в общей сложности пять приютов на территории Москвы и Подмосковья, успешно функционирующих на сегодняшний день.

- Общее число наших животных более трёх тысяч. В стенах наших приютов обрели свой дом и собаки и кошки, а еще мы можем похвастаться такими «жителями», как лошади, свиньи, овцы, гуси, белки, вороны, голуби, совы, хорьки, лисы, ежи. У нас живут даже обезьяны, верблюд, медведи, львы, страусы... Мы – неправильный фонд: у нас нет офиса, секретарей, потому что мы не собираемся что-то делать, а делаем каждый день, каждый час, каждую минуту, причём стараемся делать это хорошо. Хоть мы и фонд, но денежных средств мы не накопили, потому что всё, что у нас есть, и всё, чем нам помогают, мы используем сейчас, стараясь создать для наших подопечных как можно лучшую жизнь уже сегодня, - отмечается здесь.

Фонд имеет собственную ветеринарную службу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле живой уголок Этнографического музея народов Забайкалья приютил двух медвежат. Малышам – брату с сестрой, на тот момент не было ещё и трёх месяцев. В музее они восстанавливались после серьёзного стресса, работники откармливали их детской смесью. Мишкам искали место проживания.

Медвежат изъяли полицейские в одной из гостиниц Советского района Улан-Удэ. 



Ещё одного маленького косолапого, ревущего от голода и страха, нашли в мае сельчане в огороде в Прибайкальском районе Бурятии.

медведь
 
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