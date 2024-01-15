Аэропорт Читы по итогам 2023 года немного обогнал аэропорт «Байкал» по пасажиропотоку

На 16 тысяч пассажиров

Читинский аэропорт Кадала подвёл итоги работы за 2023 год. В пресс-релизе их назвали «рекордными»:



«Пассажиропоток нашей воздушной гавани по итогам 2023 года составил 731 614 обслуженных пассажиров, что на 26% выше показателя 2022 года (580 492)».

Как сообщал «Байкал-Daily», через аэропорт Улан-Удэ прошло 715 605 пассажиров.

В 2023 году аэропорт Чита обеспечил выполнение 4699 взлетно-посадочных операций (ВПО), превысив показатели 2022 года на 10,3%.

Грузопоток составил более 2 тысяч тонн груза и почты. В Улан-Удэ – целых 14,5 тысяч тонн.

Оба аэропорта принадлежат группе компаний «Новапорт».

Читинцы объяснили, за счёт чего произошло «беспрецедентное увеличение пассажирских перевозок»:

- роста количества рейсов и пассажирской загрузки по существующим межрегиональным направлениям;

- появления нового в расписании аэропорта перевозчика - авиакомпании iFly, выполняющей прямые рейсы в Сочи и Санкт-Петербург (iFly с 31 мая 2024 года обещала начать полёты в Сочи и из Улан-Удэ – ред.);

- возобновления международных авиаперелетов из Читы в Хайлар.

В аэропорту Кадала абсолютным лидером по пассажирскому трафику стала авиакомпания S7 Airlines. За лидером расположились: «Уральские авиалинии», «ИрАэро», «Якутия», «Россия» и новый авиаперевозчик iFly. Последний в 2024 году запланировал не только увеличение частоты полетов из Читы в Сочи и Санкт-Петербург, но и открытие ежедневных рейсов в Москву.

«Самым ярким событием года стало преодоление 15 декабря рекордной отметки в 700 000 обслуженных пассажиров», - сказано в пресс-релизе читинского аэропорта.