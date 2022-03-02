В Улан-Удэ продают свежую малину за семь тысяч



В паблике «Бурятия онлайн» надеются, что продавцы забыли поставить запятую на ценнике. Пользователи шутят, призывают покупать местную продукцию и возмущаются:



- Поэтому берите все местное, а не импорт.

- Есть горячая линия по ценам! Звоните туда.

- Че панику развели, малина из Мексики, она так и будет стоить! Мексиканцы зря растили, что ли? Я вот планирую лета подождать.

- Зачем вы рассеиваете бредовую панику? Вчера на рынке брала ягодку местную все в пределах 250-300 за литр - клюква, смородина, брусника.



