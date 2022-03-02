В Улан-Удэ продают свежую малину за семь тысяч

Если в прошлом году свежая импортная малина в одной из торговых сетей Улан-Удэ стоила более двух тысяч рублей за килограмм, то сейчас горожане заметили цену в 7826 рублей, без учёта скидок.
В паблике «Бурятия онлайн» надеются, что продавцы забыли поставить запятую на ценнике. Пользователи шутят, призывают покупать местную продукцию и возмущаются:
- Поэтому берите все местное, а не импорт.
- Есть горячая линия по ценам! Звоните туда.
- Че панику развели, малина из Мексики, она так и будет стоить! Мексиканцы зря растили, что ли? Я вот планирую лета подождать.
- Зачем вы рассеиваете бредовую панику? Вчера на рынке брала ягодку местную все в пределах 250-300 за литр - клюква, смородина, брусника.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлую пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов провёл штаб с основными торговыми сетями продовольственной и непродовольственной группы республики. Руководителям торговых сетей рекомендовано воздержаться от необоснованного повышения цен, в первую очередь, на продукты питания, а также на строительные материалы и бытовую технику.
- Ситуацию с ценами и наличием товаров минпромторг Бурятии держит на контроле. На сегодняшний день ситуация стабильная, дефицита товаров нет, - сообщил накануне врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.