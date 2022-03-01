Торговые сети Бурятии получили рекомендации не задирать цены

В минпромторге Бурятии прокомментировали сегодняшнюю ситуацию с ценами и наличием продуктов
Улан-удэнка Татьяна записала видеобращение к главе Бурятии Алексею Цыденову по поводу цен на продукты. По её словам, местные производители говорят об увеличении стоимости продукции, ссылаясь на повышение цен на сырьё. Обеспокоенная женщина обращается к Алексею Цыденову с просьбой разобраться в ситуации.
- Наша зарплата остаётся на прежнем уровне. Мы не знаем, что нас ждёт в эти тяжелые будни. Будьте вместе с нами. Пожалейте пенсионеров, матерей-одиночек, инвалидов, – обращается к главе Бурятии улан-удэнка.
Она просит, чтобы популярные в Улан-Удэ торговые сети, такие как «Абсолют», «Титан», «Николаевский» и «Либерти» не завышали цены на продукты первой необходимости.
Ситуацию с ценами на рынке продовольственных товаров «Байкал-Daily» прокомментировал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
- Ситуацию с ценами и наличием товаров минпромторг Бурятии держит на контроле. На сегодняшний день ситуация стабильная, дефицита товаров нет, - сообщил он.
В прошлую пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов провёл штаб с основными торговыми сетями продовольственной и непродовольственной группы республики. Руководителям торговых сетей рекомендовано воздержаться от необоснованного повышения цен, в первую очередь, на продукты питания, а также на строительные материалы и бытовую технику.
- Если мы говорим по продуктовой линейке, то товар в основном завозится из других регионов России. Вся товаропроводящая сеть в ежедневном режиме работает над схемами поставок товаров с целью уменьшения издержек, улучшения качества и уменьшения сроков поставок. Минпромторгом России создан штаб, куда мы вошли, как представители региона. Все сообщения по росту цен мы передаём в минпромторг и минсельхоз России. Проводится работа с поставщиками и производителями из разных регионов с целью недопущения повышения цен на продукты питания, - подчеркнул Алексей Оловянников.
В случае, если жители Бурятии видят необоснованный рост, их просят обратиться на специальную «горячую линию» минпромторга Бурятии 8 (3012) 44-40-48. Сообщения будут перенаправляться в УФАС и прокуратору.
Торговые сети Бурятии получили рекомендации не задирать цены
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