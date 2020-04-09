Работы проводятся ночью
В Улан-Удэ полным ходом идёт капитальный ремонт трамвайных путей. Работы проводятся по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина, которые были уложены 45 лет назад.
Все работы проводятся ночью - с 23:00 до 6:00, чтобы не создавать помех участникам дорожного движения. Ремонт планируется завершить до 10 мая.
Движение трамваев на данном участке не ограничено, они продолжают двигаться по расписанию, отметили в мэрии города.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт трамвайных путей из-за коронавируса был отложен. Спустя неделю приступили к работам. Планируется отремонтировать 1125 метров трамвайных путей.
В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей
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