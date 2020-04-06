Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей

В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса
Как сообщал «Байкал-Daily», капитальный ремонт трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ должен был начаться 28 марта. Однако сроки сдвинулись из-за коронавируса и ограничительных мер в городе. Накануне глава Бурятии подписал указ, расширив отрасли, которым разрешено работать. Благодаря этим изменениям капитальный ремонт трамвайных путей начинаются сегодня.
В 23.00 начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет, сообщили в МУП «Управление трамвая».
В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда.
Работы будут производиться ночью после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00.
Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться без изменений и по расписанию.
С 23.00 до 06.00 на период производства работ для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.
Объезд с 23.00 до 06.00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днем будет открыто. На время работ полностью круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.
Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 10 мая.
Капитальный ремонт трамвайных путей проводится за счёт средств дальневосточной субсидии. В этом году, помимо этого участка, будут отремонтированы трамвайные пути на улице Гагарина.
Первый участок: от пр. 50 лет Октября до улицы Пестеля. Срок последнего капитального ремонта участка 2004 г.,
Второй участок: от улицы Добролюбова до улицы Юных Коммунаров. Срок последнего капитального ремонта участка 1994 г.
Общая протяжённость двух участков 1312 м.о.п. Общая стоимость всех работ составит 98,9 млн рублей.
Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также маски получили волонтёры
В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса
Буряад театр запустил онлайн проект в социальной сети
Анализы из Бурятии теперь подтверждают в противочумном институте
Уроки будут длиться полчаса, а перемены – до 20 минут
Песню автор назвал «частично панической» и «частично лирической»
В Забайкалье по-прежнему 1 больной
Инспекторы патрулируют улицы и распространяют памятки через почтовые ящики
С аналогичной просьбой организация обращалась и к главе Бурятии
Жители Бурятии оставляют благодарные комментарии под видео
Мужчина получил условный срок
Помимо этого, мужчина предъявлял поддельные права
Суд отправил мужчину в колонию строго режима
По данным Бурятского гидрометцентра 6 апреля в большинстве районов без осадков
Общество, 05.04.2020
Работа над расширением списка организаций, которым можно будет трудиться, ещё продолжается