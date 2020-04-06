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Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей

Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса

Как сообщал «Байкал-Daily», капитальный ремонт трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ должен был начаться 28 марта. Однако сроки сдвинулись из-за коронавируса и ограничительных мер в городе. Накануне глава Бурятии подписал указ, расширив отрасли, которым разрешено работать. Благодаря этим изменениям капитальный ремонт трамвайных путей начинаются сегодня.

В 23.00 начинаются работы по капитальному ремонту 1125 метров трамвайных путей по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Трамвайный путь на данном участке был уложен в 1975 году. Капитальный ремонт не проводился здесь последние 45 лет, сообщили в МУП «Управление трамвая».

В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, обустроено два автомобильных переезда.

Работы будут производиться ночью после окончания трамвайного движения с 23:00 до 6:00.

Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться без изменений и по расписанию.

С 23.00 до 06.00 на период производства работ для автомобилей будет закрыто движение вниз по проспекту 50-летия Октября от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. Движение вверх по проспекту 50-лет Октября от улицы Гагарина до улицы Жуковского будет открыто.

Объезд с 23.00 до 06.00 будет осуществляться по улицам Жуковского, Хоца-Намсараева, Гагарина. Движение для автомобилей днем будет открыто. На время работ полностью круглосуточно будут закрыты сквозные проезды по улицам Чертенкова и Пушкина.

Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке планируется завершить до 10 мая.

Капитальный ремонт трамвайных путей проводится за счёт средств дальневосточной субсидии. В этом году, помимо этого участка, будут отремонтированы трамвайные пути на улице Гагарина.

Первый участок: от пр. 50 лет Октября до улицы Пестеля. Срок последнего капитального ремонта участка 2004 г.,

Второй участок: от улицы Добролюбова до улицы Юных Коммунаров. Срок последнего капитального ремонта участка 1994 г.

Общая протяжённость двух участков 1312 м.о.п. Общая стоимость всех работ составит 98,9 млн рублей.

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