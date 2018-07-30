30 Июля

Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

29 Июля

Популярное

Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн

Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Минкультуры Бурятии представило «Голос кочевников. Байкал/Бурятия – 2018» в цифрах

В фестивале «Голос кочевников», который прошёл в прошлые выходные в Заиграевском районе, приняли участие 28 музыкальных коллективов (175 человек) из Бурятии (15 групп), Тывы, Монголии, Малайзии, Кореи, Хакасии, Китая, Иркутска, Читы, Костромы и Санкт-Петербурга.

В течение двух дней «Голос кочевников» посетили более 8 300 участников, зрителей и организаторов мероприятия, из них:

- Зрители – 6 928 чел.:
- на платной основе – 5 525 чел.;
- на льготной основе – 45 чел.;
- по пригласительным билетам – 300 чел.;
- спонсоры, партнеры – 522 чел.;
- представители СМИ – 366 чел.;
- детей (без билета) – 170 чел.

Выручка от реализации билетов составила 3,45 млн рублей.

Финансирование фестиваля велось:

- из республиканского бюджета – 4 144 700 руб. (47,9%);
- из доходов учреждения (52,1%): выручка от реализации билетов (40%) – 3 457 720 руб. и собственные средства учреждения (8,4%) – 730 923,31 руб.
- спонсорская помощь 320 000 руб. (3,7%).

Всего расходы на организацию и проведение фестиваля составили 8 653 343 руб., из них:

Оплата услуг приглашенным артистам 3 136 065 руб.
Оплата транспортных расходов 2 451 085 руб.
Оплата услуг по проживанию 383 070 руб.

Оплата за аренду сценического комплекса, дополнительного светового, звукового оборудования, светодиодных экранов, за звуковое оформление и видеотрансляцию 1 584 950 руб.

Оплата расходов на рекламную кампанию 510 943,98 руб.

Оплата услуг ТК «Степной кочевник», охраны 295 440 руб.

Прочие организационные расходы 291 788,33 руб.

- Говоря об эффективности фестиваля, стоит заметить, что на территории туркомплекса в дни «Голоса кочевников» работали 18 точек питания и 23 павильона с сувенирной продукцией. Каждый предприниматель получил прибыль, что обеспечит доход в республиканский бюджет.Кроме того, заработали и водители микроавтобусов. На фестивале было задействовано 25 транспортных средств, в том числе 20 автобусов малой вместимости и 5 автобусов средней вместимости. За период работы фестиваля по рассматриваемому маршруту перевезено порядка 4 тысяч человек, - отмечают в Бурятской филармонии.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Голоса кочевников». Хедлайнером фестиваля стал Вячеслав Бутусов.


Голос кочевников
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн
Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн
Экономика, 30.07.2018
Минкультуры Бурятии представило «Голос кочевников. Байкал/Бурятия – 2018» в цифрах
В Забайкалье проходит стригальная кампания
В Забайкалье проходит стригальная кампания
Экономика, 30.07.2018
Лидерами по количеству настриженной шерсти на сегодня являются представители Могойтуйского района
Назван Топ-10 самых дорогих вакансий июля в Улан-Удэ
Назван Топ-10 самых дорогих вакансий июля в Улан-Удэ
Экономика, 30.07.2018
Самая дорогая вакансия предлагает зарплату от 83 тысяч рублей
Бурятия хочет привлекать американских премиум-туристов
Бурятия хочет привлекать американских премиум-туристов
Экономика, 29.07.2018
Речь об этом шла во время работы делегации Бурятии на Аляске
В Забайкальском крае построят защиту от паводков
Экономика, 27.07.2018
В городе Хилок, в посёлке Могзон и в селе Быково Забайкальского края построят сооружения для защиты от затопления паводковыми водами
В «Байкальской гавани» построят гостинично-туристический комплекс
В «Байкальской гавани» построят гостинично-туристический комплекс
Экономика, 27.07.2018
Недавно инвестору показали земельные участки под строительство. ФОТО
Налоговый вычет получили свыше 31 тысячи жителей Бурятии
Налоговый вычет получили свыше 31 тысячи жителей Бурятии
Экономика, 27.07.2018
Правом на налоговые вычеты в Бурятии воспользовались свыше 31,5 тысячи граждан
В Бурятии стало меньше миллиардеров
В Бурятии стало меньше миллиардеров
Экономика, 27.07.2018
Выросло число крупных миллионеров, чей доход приближается к миллиарду
В Иркутской области построят спортцентр за 80 млн
В Иркутской области построят спортцентр за 80 млн
Экономика, 27.07.2018
В Чунском появится свой спортивный центр
Улан-Удэнский авиазавод построит учебный центр за 347 млн
Улан-Удэнский авиазавод построит учебный центр за 347 млн
Экономика, 27.07.2018
Корпус должен быть построен в следующем году
30 миллионов распределили в медорганизации Забайкалья
Экономика, 26.07.2018
Средства были направлены на закупку оборудования
Бурятия впервые поучаствует в выставке «Отдых-2018»
Экономика, 26.07.2018
Мероприятие состоится в начале сентября в Москве

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^