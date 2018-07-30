Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн

Минкультуры Бурятии представило «Голос кочевников. Байкал/Бурятия – 2018» в цифрах
В фестивале «Голос кочевников», который прошёл в прошлые выходные в Заиграевском районе, приняли участие 28 музыкальных коллективов (175 человек) из Бурятии (15 групп), Тывы, Монголии, Малайзии, Кореи, Хакасии, Китая, Иркутска, Читы, Костромы и Санкт-Петербурга.
В течение двух дней «Голос кочевников» посетили более 8 300 участников, зрителей и организаторов мероприятия, из них:
- Зрители – 6 928 чел.:
- на платной основе – 5 525 чел.;
- на льготной основе – 45 чел.;
- по пригласительным билетам – 300 чел.;
- спонсоры, партнеры – 522 чел.;
- представители СМИ – 366 чел.;
- детей (без билета) – 170 чел.
Выручка от реализации билетов составила 3,45 млн рублей.
Финансирование фестиваля велось:
- из республиканского бюджета – 4 144 700 руб. (47,9%);
- из доходов учреждения (52,1%): выручка от реализации билетов (40%) – 3 457 720 руб. и собственные средства учреждения (8,4%) – 730 923,31 руб.
- спонсорская помощь 320 000 руб. (3,7%).
Всего расходы на организацию и проведение фестиваля составили 8 653 343 руб., из них:
Оплата услуг приглашенным артистам 3 136 065 руб.
Оплата транспортных расходов 2 451 085 руб.
Оплата услуг по проживанию 383 070 руб.
Оплата за аренду сценического комплекса, дополнительного светового, звукового оборудования, светодиодных экранов, за звуковое оформление и видеотрансляцию 1 584 950 руб.
Оплата расходов на рекламную кампанию 510 943,98 руб.
Оплата услуг ТК «Степной кочевник», охраны 295 440 руб.
Прочие организационные расходы 291 788,33 руб.
- Говоря об эффективности фестиваля, стоит заметить, что на территории туркомплекса в дни «Голоса кочевников» работали 18 точек питания и 23 павильона с сувенирной продукцией. Каждый предприниматель получил прибыль, что обеспечит доход в республиканский бюджет.Кроме того, заработали и водители микроавтобусов. На фестивале было задействовано 25 транспортных средств, в том числе 20 автобусов малой вместимости и 5 автобусов средней вместимости. За период работы фестиваля по рассматриваемому маршруту перевезено порядка 4 тысяч человек, - отмечают в Бурятской филармонии.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Голоса кочевников». Хедлайнером фестиваля стал Вячеслав Бутусов.
Выручка от билетов «Голоса кочевников» превысила 3 млн
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