Читинские таможенники перехватили более 8 тысяч контрафактных конструкторов

Бизнес, Фото: Читинская таможня

Их пытались ввезти из Китая



Читинские таможенники выявили крупную партию контрафактных игрушек, а именно конструкторов.



- 8816 наборов конструкторов участник внешнеэкономической деятельности пытался ввезти из Китая с нарушением законодательства в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, - сообщила пресс-служба Читинской таможни.



Товар таможенники обнаружили при осмотре грузового автомобиля, прибывшего из Китая в автомобильный пункт пропуска Забайкальск.



В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Решением Арбитражного суда Приморского края вынесено наказание - штраф и конфискация товара.



С начала 2024 года Читинская таможня выявила 47289 единиц контрафактных товаров. Большая часть - это детские игрушки, одежда, обувь, бумажные ярлыки к одежде, эмблемы к строительным инструментам.

