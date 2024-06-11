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Читинские таможенники перехватили более 8 тысяч контрафактных конструкторов

Читинские таможенники перехватили более 8 тысяч контрафактных конструкторов
Бизнес,  Фото:Читинская таможня
Их пытались ввезти из Китая

Читинские таможенники выявили крупную партию контрафактных игрушек, а именно конструкторов.

- 8816 наборов конструкторов участник внешнеэкономической деятельности пытался ввезти из Китая с нарушением законодательства в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, - сообщила пресс-служба Читинской таможни.

Товар таможенники обнаружили при осмотре грузового автомобиля, прибывшего из Китая в автомобильный пункт пропуска Забайкальск.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Решением Арбитражного суда Приморского края вынесено наказание - штраф и конфискация товара.

С начала 2024 года Читинская таможня выявила 47289 единиц контрафактных товаров. Большая часть - это детские игрушки, одежда, обувь, бумажные ярлыки к одежде, эмблемы к строительным инструментам.
Таможня контрафактная продукция

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