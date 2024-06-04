Дело направлено в суд
В Бурятии руководитель рыбоперерабатывающей организации предстанет перед судом за нелегальный оборот немаркированной рыбной продукции на сумму около 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
- По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем одной из рыбоперерабатывающих организаций, с августа по ноябрь 2023 года реализовывал рыбу и рыбную продукцию общей стоимостью около 1,5 млн рублей без нанесения на неё обязательной маркировки и внесения сведений об обороте этих товаров в государственную информационную систему. Его действия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (Незаконный оборот немаркированной продовольственной продукции в особо крупном размере), - говорится в сообщении.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко. Дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.
Наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Бурятии предпринимателю грозит срок за незаконный оборот рыбы
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